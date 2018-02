Los vecinos, alarmados por la inseguridad, alzaron la voz

Con la presencia de autoridades policiales, legislativas, municipales y vecinos de varios barrios pertenecientes a la ciudad de General Güemes, se llevó a cabo en el playón deportivo del barrio 9 de Julio una reunión convocada por familias que fueron víctimas de robos en los últimos meses.

En la apertura, Paulino Llanos informó a los presentes: "Nos vemos en la necesidad de llamar a todas las autoridades competentes, debido a que estamos cansados de sufrir robos y sentirnos prisioneros en nuestras propias casas, en cuestión de dos semanas hubo alrededor de 18 robos y varios de ellos en una misma propiedad, lo que buscamos es consensuar una solución definitiva al tema".

Varios de los presentes expusieron las situaciones de robo de las que fueron víctimas, en algunos casos la vivienda fue robada en presencia de sus moradores. Un tema que se transformó en común denominador entre las personas que se expresaron fue el hecho de que a pesar de las reiteradas denuncias y detenciones de los malvivientes, estos no quedan detenidos y continúan con sus actividades delictivas, con la posibilidad de tomar venganza contra quienes los denunciaron. "No puedo entender cómo una persona que me robo 5 veces y a quien denuncié en todas esas oportunidades no está detenida. Presenté todo lo que me pidieron, acompañé a la policía, fui testigo, pero nunca pasó nada, siguen sueltos, yo veo que la Policía hace su trabajo pero me llena de impotencia cuando la fiscal los libera, creo que llegó el momento en que pidamos su alejamiento del cargo", expresó Patricia Amani.

Saber que no van a quedar detenidos les crea una sensación de impunidad, haciendo que sus robos sean cada vez más audaces. "Antes robaban lo que encontraban en el exterior, luego se animaron a ingresar cuando no había nadie, pero ahora no les importa si están los propietarios, ingresan igual, algún día va a pasar algo grave, no podemos esperar a que eso suceda", expresaron.

Cuestionan a la fiscal

Sobre este planteamiento de la falta de compromiso de la fiscalía local a cargo de la Dra. Simensen de Bielke, el senador Carlos Rosso expresó: "El procurador de la Provincia nos va a recibir el lunes, nosotros como legisladores vamos a llevar un informe elaborado por todas las comisarias, nos gustaría que nos acompañe un grupo de vecinos para que puedan exponer sus propias experiencias", dijo Carlos Rosso.

Por otro lado, el diputado Germán Rallé fue más contundente a la hora de responsabilizar a la fiscal por lo que ocurre: "En Güemes no tenemos un acompañamiento concreto de la Justicia, hoy roban y mañana están sueltos, y si vuelven a robar los vuelven a soltar, entonces los delincuentes le pierden el respeto a la autoridad policial, porque saben que no les va a pasar nada, y se pierde el respeto hacia el vecino, yo vengo diciendo desde hace tiempo que la Fiscalía no acompaña, a mí no me atiende la fiscal a pesar de que soy el presidente de la Comisión de Seguridad, no le conozco la cara, y ella no nos conoce". Ya sobre el final de la reunión, los vecinos propusieron una marcha hacia la Fiscalía de Güemes para pedir la renuncia a la fiscal Verónica Simensen de Bielke.

Droga y alcohol

El consumo de drogas y alcohol fueron señalados como los factores que desencadenan esta ola de robos, por lo que se pidió un mayor control a los negocios que venden bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. "Necesitamos el acompañamiento de todos los vecinos, lo pueden hacer con las denuncias correspondientes, perder el miedo a ser testigos, a los comerciantes les pedimos que no vendan bebidas con alcohol a escondidas después de la medianoche, a la gente que no apedreen a los móviles policiales cuando están en un operativo, creo que solo en forma conjunta podremos disminuir y terminar con tantos robos", expresó el comisario mayor Luis Yugra.

También estuvieron presentes en la reunión el comisario Gabriel Ferrufino, el comisario mayor Miguel Ceballos.