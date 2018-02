Tabacal dice que cumple con los pagos

Tabacal Agroindustria informó sobre los resultados de la audiencia que se realizó el jueves en la Secretaría de Trabajo de Salta, por el conflicto que mantiene con el Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) luego del despido del 10% de su nómina. La compañía asegura que "a pedido del Ministerio de Trabajo provincial, se entregó la lista de los 22 trabajadores que aún no habían recibido el telegrama de despido, completando 162, que son el total de las desvinculaciones de trabajadores dentro de convenio. Se trata de trabajadores que en su gran mayoría estaban de vacaciones y que reingresaron durante la conciliación. Los restantes estaban con licencia médica o por accidente. Por dichos motivos no se habían emitido los telegramas junto con los anteriores, y por la conciliación no se emitieron después. Estos son los mismos que se anunciaron desde el principio, no habiendo ningún tipo de especulación como falsamente dijo el STA".

Con respecto a los trabajadores que se presentan en la empresa a solicitar el pago de las indemnizaciones, "mientras dure la conciliación obligatoria Tabacal Agroindustria debe abstenerse de pagar puntualmente esos pedidos, salvo que medie un acuerdo escrito del STA", dijeron.

"La organización de las tareas es resorte exclusivo de la empresa. Decir que un puesto tiene continuidad, es solo una expresión de deseos sin sustento legal. En función de la nueva organización de tareas es que se definió cual es el equipo de trabajadores que permanece. No existe ninguna discriminación laboral ni ideológica, no se despidió a ningún delegado ni ex delegado, el error cometido con uno se subsanó de inmediato. No hay tareas o funciones, en la nueva estructura, para los trabajadores desvinculados", reza el comunicado.

Aseguran que "Tabacal cumplió con todo lo solicitado y pagó las quincenas de todos los trabajadores despedidos que se encontraban activos, sean permanentes o temporarios. Tabacal no le ha negado ningún listado a la Junta Electoral".