Una Primavera de goles para seguir soñando

Un verdadero espectáculo brindaron anoche Villa Primavera y Massalín y Celasco en el estadio Martearena, donde por momentos se vivió nerviosismo, euforia y desahogo para un encuentro épico entre estos dos equipos.

Fue triunfo por 4 a 3 para el gallo ante el elenco de Rosario de Lerma, para quedar a tiro de la clasificación en la zona 6 de la Región Norte del Federal C.

En el arranque, a los 2’, Rodolfo Escalante fusiló a Diego Flores para el 1 a 0 de Primavera. Pero la alegría le duró solo cuatro minutos, ya que tras un corner, Mario Sánchez decretó el empate para Massalín y Celasco y, tres minutos después, Franco Páez recibió un pase quirúrgico de Enzo Delgado y sorprendió a Ángel Pedroso, para conquistar el segundo para el elenco de Rosario de Lerma. El gallo no encontró juego en la primera mitad, cometió errores infantiles y se vio ampliamente superado en todas las líneas por el conjunto dirigido por Daniel Solaligue que, a los 24’, aumentó diferencias nuevamente por intermedio de Franco Páez, tras un centro “venenoso” de Enzo Delgado. Pero cuando se moría el primer tiempo, Villa Primavera jugó rápido un tiro libre y Rodolfo Escalante marcó el descuento esperanzador para los dirigidos por Hugo Rivero, que se fueron con otros ánimos al descanso.

En el complemento, el debutante en el Federal C se fue con todo en busca de la igualdad y a los 3’, Fabricio Reyes, de cabeza, puso el empate para Villa Primavera, que luego del gol fue dueño de las mejores situaciones para llegar al cuarto tanto ante un Massalín y Celasco que fue una sombra con respecto a la primera mitad. De todas formas, parecía que el arco se le había cerrado al gallo, que buscaba insistentemente llegar al triunfo. Hasta que a los 40’ Gustavo Barrionuevo mandó un centro cruzado y apareció Miguel Puntano para poner el agónico 4 a 3 para Villa Primavera, que se terminó quedando con el triunfo y transitoriamente con la punta de la zona 6, hasta que juegue mañana San Antonio con La Merced.

La síntesis:

PRIMAVERA (4): Ángel Pedroso; Oscar Parra, Juan Pablo Mamaní, Alexis Reyes y Matías Chocobar; Nicolás Careaga, Jorge Pichotti, Rodolfo Escalante y Sergio Chávez; Fabricio Reyes y Miguel Puntano. DT: H. Rivero

M. Y CELASCO (3): Diego Flores; Pedro Sandoval, Cristian Guanca, Sebastián Barrientos y Mario Sánchez; Franco Páez, Flavio Guanca, Iván Korman y Enzo Delgado; Pablo Casas y Leonardo Cruz. DT: Daniel Solaligue

Goles: PT: 2’ Rodolfo Escalante (P), 6’ Mario Sánchez (M), 9’ y 24’ Franco Páez (M) y 44’ Rodolfo Escalante (P). ST: 3’ Fabricio Reyes (P) y 40’ Miguel Puntano (P).

Cambios: PT: 30’ G. Barrionuevo (6) por M. Chocobar (P). ST: 20’ M. Ramos por R. Escalante (P) y D. Rodríguez por P. Casas (M), 30’ D. Bensi por N. Careaga (P), 32’ A. Pantoja por I. Korman (M) y 42’ H. Fernández por E. Delgado (M).

Jornada: 5º Fecha - Zona 6

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Carlos Herrera (6)