Juan Darthés confirmó que le iniciará accciones legales a Anita Coacci y Natalia Juncos

Las últimas 24 horas no fueron las mejores para Juan Darthés, quien nuevamente se vio envuelto en el escándalo a partir de las acusaciones de acoso por parte de Anita Coacci y Natalia Juncos.

Sin embargo, el protagonista de “Simona” reaccionó rápidamente al anunciar la contratación de los servicios de Fernando Burlando para que le inicie acciones legales por calumnias e injurias a ambas actrices.

“Ante estas falsas acusaciones acabo de contratar al Dr. Fernando Burlando para que inicie acciones penales por calumnias e injurias contra A. Coacci y N. Juncos. La Dra. Ana Rosenfeld sigue el juicio Civil contra C. Rivero”, se limitó a expresar a través de su cuenta de Twitter.

“Tengo que tener una charla, no puedo confirmar nada porque tengo que hablar con él. Recibí el llamado de una colega y de él, pero tengo que conversar primero con ellos, todo tema necesita cierta evaluación‘, expresó el reconocido letrado.

Vale recordar que tanto Coacci como Juncos relataron en las últimas horas supuestas experiencias traumáticas que habrían vivido trabajando con Darthés.

“Fue en un segundo, después de darme un beso sin que yo quisiera, porque me metió la lengua y yo cerraba la boca, sacó su cosa -en referencia al miembro-, porque no fue por arriba de la ropa, y me la puso en la mano para que yo tocara”, contó Coacci en diálogo con Intrusos.

“Me agarraba en los pasillos, me decía que quería verme, que fuéramos a un hotel. Y yo le decía que no”, agregó Anita, quien también recordó una incómoda situación cuando lo cruzó en un evento y Darthés le habría dicho ciertas cosas incluso con su esposa presente.