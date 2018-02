Camila Cabello, la estrella pop cubana que cautiva

La millennial, de 20 años y con más de 17 millones de seguidores en Instagram, brilla con su single “Havana” en el Never Be the Same Tour y es la protagonista de la nueva campaña de Guess Jeans.

Camila Cabello es la estrella pop del momento. Cautivó especialmente a la generación millennial con su belleza y su voz. Desde Cuba y un paso por México, llegó a Miami a los 7 años con su madre para quedarse. Surgió del concurso televisivo The X Factor y formó el grupo Fifth Harmony.

En cinco años, esta joven cubana-estadounidense logró pasar del anonimato a ser una de las cantantes más exitosas, convocando a miles de fanáticos de todo el mundo, que se desviven por escucharla en vivo. En Argentina, es una de las artistas más anticipadas del Lollapalooza, festival en el que se presentará el viernes 26 de marzo.

Todo comenzó cuando tenía 15 años recién cumplidos. Su regalo de cumpleaños fue presentarse en el reconocido reality The X Factor. Si bien en 2012 -cuando participó- no fue la ganadora, la volvieron a convocar y así pudo convertirse en una de las integrantes del grupo femenino Fifth Harmony, junto a Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane. Y el ojo avizor que detectó a Camila entre la maraña de participantes fue nada más, ni nada menos, que el de Simon Cowell, el descubridor inglés de nuevos talentos jóvenes, como los One Direction.

Tras varios éxitos con singles como “Worth it” -que logró más de 1.500 millones de reproducciones-, Cabello se dio cuenta de que ya era hora de lanzarse como solista. Abandonó el girl group en el 2017 y apostó por otro estilo musical. Hoy su canción “Havana” lidera los charts.

Hoy, la joven Cabello es una estrella de la música con todas las letras, que enamora con su impronta latina y su encanto natural y que se ganó fanáticos en todos los rincones del planeta. Sin dudas éste es recién el comienzo. Solo habrá que esperar para ver qué se trae entre manos la carrera de esta veinteañera talentosa y prometedora para seguir sorprendiendo ante la mirada atónita de un público que le pide más.