Intendenta que propuso matrimonio a su novia por Twitter pidió que "haya menos discriminación"

La intendenta de la localidad neuquina de Loncopué, María Fernanda Villone, quien le propuso matrimonio por Twitter a su novia, la jueza de Paz Evelin Saavedra, con quien convive desde hace cuatro años y tienen una hija en común en proceso de adopción, se sorprendió por las repercusiones de su acción y alentó a que cada día "haya menos discriminación".

"La idea también tiene que ver con poder ayudar a que se debata, que se hable en las familias, poner un granito de arena para que cada día una persona menos se sienta discriminada, que pueda llevar el proceso de este sentir con mayor libertad", indicó Villone a Télam, al ser consultada por las repercusiones en la localidad de siete mil habitantes.

Y agregó: "Nosotras, en Loncopué, somos una familia común y corriente, todos lo tomaron con alegría, me cargan porque esto ha tomado estado nacional".

La familia de la intendenta está compuesta por cinco mujeres: dos hijas naturales de Saavedra y una hija en común que se encuentra en proceso de adopción.

"Veníamos hablando de la fecha, pensábamos casarnos en agosto o septiembre, y sólo fue un tuit para 'apurarla' para que se definiera por agosto ya que por mi función es menos complicado tomarme unos días ese mes", explicó la jefa comunal.

Además, manifestó que "el gobernador (neuquino) Omar Gutiérrez ha tomado una gran decisión al crear la Dirección de Diversidad en la provincia, que trabaja en todos los niveles educativos de manera impecable, en los ministerios, en los gobiernos municipales, socializando continuamente el tema".

En tanto, el director de Diversidad de Neuquén, Adrián Urrutia, dijo a Télam que "son muy importantes estos mensajes en favor de la diversidad", y agregó "que una intendenta que fue electa dos veces por el voto de su pueblo, muestra a las claras que nuestra sociedad destaca la gestión y no la vida privada".

"Esto habla de una maduración, que no es casual, que tiene que ver con una historia de lucha de las organizaciones, y con la Ley de Matrimonio Igualitario", precisó Urrutia.

Por último, expresó que "este mensaje ayuda para que todos los pibes y pibas que están sufriendo porque no pueden hablar con su entorno por ser gay, lesbiana o trans, puedan animarse y sentirse respaldados a la hora de comentar su orientación sexual o su identidad de género".