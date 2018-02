“En mi larga trayectoria, aprendí de todos los artistas con los que toqué”

Quintino Cinalli es uno de los artistas más relevantes de la música popular. Nacido en Santa Fe, a mediados de los ’60 ha acompañado a figuras de la talla de Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Valeria Lynch, Nacha Guevara, Alberto Cortez, Rubén Juárez y Dino Saluzzi, entre otros. Lo trajo a nuestra provincia un motivo particular: un taller de ocho jornadas de formación para músicos, que culminará la semana próxima “enfocado de forma global, no sólo vinculados a la batería. Allí hablamos de ensambles, de estrategias para coordinar un grupo o una orquesta, cómo componer desde cada instrumento, la improvisación y otros conceptos que todos los asistentes pueden aprovechar a partir de mi experiencia de más de cuarenta años”, le explica Cinalli a El Tribuno.

El percusionista, editó en 2014 la placa “El aparecido”, tras una década de silencio, pero sin dejar de crear “En paralelo al taller aprovecho para tocar con músicos locales como Matías Saluzzi, Leo Goldstein, el Chinato Torres y toda la gente de la movida de la capital salteña. La semana pasada actuamos como quinteto, en un formato de soul-funk y esta noche a las 23 vamos a tocar en el Café del tiempo. Ahí haremos algo de lo que usualmente presento que tiene una fuerte impronta rioplatense y latinoamericana: folklore, candombe, ritmos de Brasil, fusionados con el jazz y con el rock. Va a ser un show ecléctico, con músicos invitados como Juan Pablo Mayor, Rocío Riera y Fernando Nocetti, entre otros. También estaré en Jujuy, tocando con músicos de allá”, detalla. Y adelanta: “En Salta Vamos a tocar temas de mi último disco ‘El aparecido’, a versionar standard y alguna otra sorpresa por ahí. También vamos a homenajear a Spinetta. Básicamente serán ritmos latinoamericanos adaptados a la música del mundo. Si bien ya hemos tocado juntos, en cada ocasión surgen cosas nuevas y eso es lo que más me entusiasma: compartir con colegas de distintos lugares, culturas y conceptos. Nos encontraremos en la música. Así que invito a la gente que me conoce y a la que no para que se acerquen al café del tiempo, que es un lugar muy hermoso, intimista y especial para el tipo de música que haremos”

Por otro lado, volviendo sobre su experiencia docente, Cinalli asegura: “hace falta complementar la formación académica con la experiencia. Me gusta aportar la parte vivencial, que es la que realmente, con su diploma en la mano, cualquier artista va a tener que enfrentar. Trato de preparar ese terreno, vinculado con lo más real en la vida profesional de un músico. Eso es lo que me motiva a llegar a distintas provincias y trascender la percusión y hablar de cómo comportarse en un estudio, en una audición, entre otras cosas. El aporte es mutuo y trato siempre de darle respuestas a cada uno. La docencia trasciende lo económico. Me motiva el hecho de ensayar respuestas a las cosas que no están en ningún libro, además de las técnicas del instrumento”.

Finalmente, su extensa carrera fue también motor de diversas enseñanzas: “En mi larga trayectoria, aprendí de todos los artistas con los que toqué. Fue una experiencia irrepetible, cada uno me aportó y enseñó un montón de cosas. Dino Saluzzi, primeramente, la defensa de nuestra música, la disciplina musical, la importancia que tiene el arte y tener un fuerte respeto hacia lo que eso implica y a las tradiciones de cada uno. Por ejemplo, con Pedro (Aznar) aprendí a ser muy cauteloso, los conceptos sobre lo que uno toca. Él tiene un repertorio muy variado, entonces tenés que estar preparado para enfrentar distintas situaciones. Con (Rubén) Rada aprendí el lenguaje del candombe y de la cultura uruguaya. De hecho, gracias a él incursioné en la percusión, porque antes sólo tocaba batería. Y así puedo nombrar un montón de artistas”