San Antonio va por el pasaje ante La Merced

La villa tendrá una parada difícil esta tarde, a las 17, en Chicoana donde visitará a Deportivo La Merced por la quinta fecha de la zona 6 de la Región Norte del Federal C.

San Antonio sabe que con un triunfo asegurará su participación en la siguiente instancia del campeonato, mientras que el blanco es conciente que con una victoria superará a la villa en la tabla y alcanzará en la punta a Villa Primavera que le ganó un partidazo el viernes por la noche a Massalin y Celasco que ya quedó eliminado del certamen.

El elenco de Martín Martos hace dos encuentros que no conoce la victoria y cedió terreno en la tabla de posiciones por lo que está obligado a volver a la senda del triunfo si no quiere complicar su clasificación.

En tanto, el cuadro del Valle de Lerma, viene de sumar sus primeros tres puntos la fecha pasada frente a Massalín que le permitió encarar con optimismo las últimas dos fechas del grupo 6 pero también sabe que una potencial derrota lo dejará afuera de la conversación por la clasificación.

En el último enfrentamiento entre ambos, San Antonio se impuso por 2 a 0 pero Deportivo La Merced había sido superior en grandes pasajes del encuentro aquella noche en el Martearena.

Esta tarde la historia será diferente, son las últimas fechas y la ambición de ambos equipos se verá reflejado en el campo de juego del estadio Roberto Robles que seguramente lucirá un gran marco.

El lobo de Orán está

Gimnasia (O) derrotó 3 a 1 a Newell’s y clasificó a la siguiente instancia en la zona 5 al igual que River.

Por otro lado, 135 Viviendas recibirá esta tarde, a las 17, a Pampa Blanca por la zona 4 con la obligación de ganar para no quedar eliminado.

Por la zona 7, Deportivo YPF buscará asegurar la clasificación en Joaquín V. González frente a Marapa, mientras que por la misma zona, Deportivo El Galpón se juega una ficha clave frente a Taco Pozo.

Por la zona 8, el líder Güemes de Metán visitará a Newbery de Tucumán, mientras que Villa Beba recibirá en Rosario de la Frontera a Graneros de Tucumán.

Por la zona 9, el puntero El Carril se medirá con el último Michel Torino para sellar el pasaje a la siguiente instancia.

El programa

A LAS 17

ZONA 2

Ferroviarios vs. Constructor

Árbitro: Martín Laborda

ZONA 4

135 Viviend. vs. P. Blanca

Árbitro: Claudio Lima

Rivadavia vs. Monterrico

Árbitro: Rolando Serapio

ZONA 5

Martes, a las 17

Belgrano vs. River (E)

Árbitro: Héctor Ledezma

ZONA 7

YPF vs. Marapa

Árbitro: Esteban Lafuente

17.30

El Galpón vs. Taco Pozo

Árbitro: Ramón Segovia

ZONA 8

J. Newbery vs. Güemes (M)

Árbitro: Juan Toledo

Villa Beba vs. Graneros (T)

Árbitro: Diego Lambertín

ZONA 9

El Carril vs. Michel Torino

Árbitro: Anibal Alfaro

Martes, a las 17

Animaná vs. Boulevard

Árbitro: Facundo Visgarra