Para olvidarse del papelón, Gimnasia se ve las caras con Crucero del Norte

¡Qué semanita que tuvo Gimnasia y Tiro! Sin lugar a dudas fueron tristemente olvidables los días previos a este nuevo desafío ante Crucero del Norte, en el que necesita dejar enterrados en la memoria aquellos cachetazos sin precedentes recibidos en los últimos dos partidos, que le hicieron hipotecar prematuramente sus chances de ingresar al pentagonal.

El albo resignó sus esperanzas de meterse en la pelea por entrar al grupo selecto de los cinco tras dos derrotas históricas, la primera en condición de local frente a Central Córdoba, por 5 a 3, luego de ir ganando 3-0 en una ráfaga de 25 minutos iniciales que para nada hacían presagiar este presente crítico e incómodo. Luego, al equipo de Víctor Riggio le llegaba la chance de reivindicarse frente al complicado Defensores de Belgrano en tierras bonaerenses, pero la respuesta del plantel estuvo lejos de ser la esperada: el lapidario 0-5 dejó en evidencia la fragilidad anímica de un grupo que ya había recibido un golpe certero al mentón de su confianza y esa endeblez anímica se reflejó en un conjunto impávido y timorato que no hallaba respuestas ni adentro ni afuera de la cancha, porque las variantes de nombres y de esquema tardaron siempre en llegar desde el banco de suplentes, los dominios del Tano Riggio, quien, de movida, se atribuyó él las responsabilidades de la magra actualidad de su conjunto, como una manera de descomprimir y alivianar “mochilas” a un equipo que de por sí llega vapuleado.

Pero el albo tiene otra oportunidad. Sí. Más allá de que la posibilidad de luchar por su primer objetivo sea una quimera. Tiene otra chance, y ante su gente, de reinvindicarse, de salir de perdedor, de demostrar que aún hierve la sangre y que no se acostumbra a las derrotas, cuando reciba esta tarde, a las 18, en el estadio de la Vicente López, por la cuarta fecha, con el arbitraje del tucumano Ariel Montero, a un colectivero misionero que también llega a este pleito con ciertas urgencias (está quinto, a cuatro puntos de los líderes Unión Sunchales y Central Córdoba).

La premisa y la urgencia de Gimnasia hoy pasan por salir de la zona de incomodidad y por evitar males mayores y que al equipo no le conviertan más goles. Es por eso que el técnico decidió realizar cuatro cambios y modificar el esquema, como para añadirle más combatividad a un mediocampo frágil y permeable por la falta de variantes en la marca. Riggio volverá a implementar en cancha el 4-1-4-1, con tres volantes centrales en cancha: Nelson Ibarlucea reemplazará al suspendido Gabriel Zuvinikar, mientras que Jonathan Hereñú y Raúl Poclaba regresarán en cuenta de Agustín Herrera y Fabio Giménez, y Luciano Herrera retornará en lugar de Alejandro Toledo, para volver a ganar confianza desde adentro.



Las entradas, desde las 16

Las localidades para el choque de esta tarde entre Gimnasia y Crucero se venden desde las 16 en las boleterías de Vicente López y Leguizamón. Los precios son los que a continuación se detallan: Bandeja Leguizamón $ 180, damas, menores y jubilados $ 100; platea baja y ex Virrey Toledo $ 200, damas, menores y jubilados $ 100; platea alta $ 300, damas, menores y jubilados $ 200. Habrá que ver cuál es la respuesta del público para con un equipo golpeado y en baja.



las formaciones

GIMNASIA CRUCERO

M. Leguiza M. Argüello

J. Hereñú R. Lechner

J. Villarino R. Tucker

M. Ibarlucea R. Zamponi

J. Medina S. Diana

P. Agüero E. Bruno

López Macri L. Oviedo

R. Poclaba J. Arévalo

P. Motta L. Acuña

L. Herrera L. Marinucci

J.J. Arraya R. Cardozo

DT: V. Riggio DT: H. Rivoira

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ariel Montero (Tucumán)

Hora de inicio: 18

---------------

el programa

Octogonal

Cuarta fecha

Zona B

Hoy, a las 18

Gimnasia vs. Crucero del Norte

Árbitro: Ariel Montero

A las 19

Unión Sunchales vs. Defensores de Belgrano

Árbitro: Guaymás Tornero

19.45

Sarmiento (Chaco) vs. Central Córdoba

Árbitro: Jonathan Correa

20.15

Sportivo Belgrano vs. Chaco For Ever

Árbitro: Carlos Córdoba