Chacarita necesita empezar a sumar

Chacarita Juniors se enfrentará hoy a Belgrano de Córdoba como local, por la 17ma. fecha de la Superliga.

El encuentro arrancará a las 17 en el estadio de Chacarita, en la ciudad bonaerense de San Martín, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports.

Chacarita ocupa el último puesto de la tabla de los promedios (0,750) y suma 12 puntos en la clasificación, al tiempo que Belgrano tiene 25 unidades y se sitúa en el undécimo puesto de la competencia, manteniendo por el momento su plaza para la Copa Sudamericana 2019.

Chacarita tendrá dos cambios, con las entradas del zaguero Germán Ré -cumplió su sanción- y el volante Nahuel Menéndez.

El experimentado Re, clave en el ascenso del año pasado a la Superliga, reemplazará a Alan Robledo en la defensa, al tiempo que Menéndez lo hará por Alejandro Gagliardi, quien tiene un golpe en el tobillo.

La duda pasa por Federico Vismara, con una dolencia muscular, y en caso de no llegar continuará Joaquín Ibáñez, quien a pesar de tener un desgarro no siente dolor.

Por su lado, Belgrano contará con dos variantes en relación al once titular que empató en la pasada presentación contra Vélez (2-2), ya que los volantes Lugo y Amoroso fueron utilizados en la última práctica, en lugar de Brunetta y Sequeira, respectivamente.

En cuanto al historial entre ambos, jugaron 11 partidos en Primera, con 4 triunfos para cada uno y 3 empates.