Dujovne pasó un mal momento en España al hablar de pobreza. VIDEO

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pasó hoy un momento incómodo en España, cuando un profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid lo cruzó por las cifras de pobreza y lo acusó de estar "mintiendo".

En una conferencia de prensa tras su exposición en el Foro España Internacional, Dujovne defendió el plan económico del Gobierno y aseguró que desde la asunción de Cambiemos "la pobreza ha bajado del 32% a niveles cercanos del 28%".



En ese momento, el economista Jorge Fonseca, profesor de Economía Aplicada de la mencionada universidad, lo paró en seco y disparó: "Usted está mintiendo y lo sabe". Según afirmó, las cifras de la Universidad Católica Argentina (UCA) no registran ese descenso.

"Antes era del 28% y ahora es el del 31%", dijo el catedrático, y agregó: "Lo que pasa es que antes los datos de la UCA valían para el ministro. Ahora, no".

El ministro, sorprendido por el tono de su interlocutor, intentó esbozar una respuesta: "Usted se está basando en las cifras del Instituto Oficial de Estadísticas y Censos (Indec), cuando era manipulado durante el gobierno de Cristina Kirchner".

Fonseca insistió con que su fuente era la UCA, el cruce subió de tono y el moderador, José Antonio Vera (agencia EFE), se vio obligado a intervenir. "Ya ha tenido su turno, deje hablar a otros", le espetó al profesor, y Dujovne no dijo nada más.

No fue el único trago amargo del titular de Hacienda en España. Antes, en conferencia de prensa, un periodista le preguntó cómo esperaba que llegaran inversiones a Argentina si él mismo tiene su dinero en el exterior.

Tras bromear sobre la pregunta, no la contestó e improvisó una respuesta sobre otra cosa: "A diferencia de lo que ocurría con el Gobierno anterior, está perfectamente declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción".