Adjudicaron la tercera etapa para renovar las vías del Belgrano Cargas

Un paso más hacia la ansiada reactivación del Belgrano Cargas y para concretar el anhelo del sector productivo del norte de no perder competitividad en el eslabón de la logística.

Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, confirmó en exclusiva a El Tribuno la adjudicación de la tercera etapa de renovación de vías del Belgrano Cargas, por un monto de 3.515 millones de pesos.

El trámite, que se esperaba para fines del año pasado, pone en marcha los plazos para que los trabajos se inicien en poco tiempo.

La obra incluye 300 kilómetros de renovación de los ramales C-12 y C-8 que atraviesan las provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero a través de los tramos Joaquín V. González - Metán, Metán - Rosario de la Frontera, Rosario de la Frontera - Gobernador Garmendia, y Gobernador Garmendia - Las Cejas (atravesando Santiago del Estero).

"Cuando comiencen estas obras -se informó desde el organismo oficial- estarán en construcción más de 1300 kilómetros, de los cuales ya se han finalizado 400".

La obra había despertado el interés de 16 oferentes que participaron del proceso licitatorio, en el cual se escogieron tres empresas "de acuerdo a la mejor calificación técnica y mejor oferta económica para 4 de los 5 tramos licitados".

Las empresas adjudicatarias de las obras son la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Vialagro Tiisa, que tendrá a su cargo un tramo de 38 kilómetros de Metán a Rosario de la Frontera; y otro de 40 kilómetros desde Gobernador Garmendia a Las Cejas, por 955 millones de pesos. En tanto que Zonis - Mecovial Sabavisa, también en UTE, resultó adjudicataria de un tramo de 120 kilómetros que unen Rosario de la Frontera con Gobernador Garmendia, por 1.335 millones de pesos. Finalmente, la UTE Milicic Chediack, se hará cargo de los 102 kilómetros del tramo Joaquín V. González - Metán, por un monto de 1.225 millones de pesos.

De acuerdo a estimaciones oficiales, la concreción de estas obras permitirá "triplicar la carga transportada, calculada en un millón de toneladas aproximadamente al 2016".

En diálogo con El Tribuno, el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, explicó que "si bien estaba previsto adjudicar estos trabajos a fines del año pasado y nos tardamos un par de meses más, creo que la demora valió la pena porque hicimos redefiniciones del proyecto que lo mejoran y le dan mayor alcance".

"Vamos a vincular con Bolivia, extendimos lo planificado, que eran 1.600 kilómetros, y ahora estamos en 1.800 y estamos agregando obras que no habían sido previstas en el pasado y no estaban contempladas en los créditos que teníamos, como lo son obras tan críticas como el acceso a los puertos", indicó.

En efecto, la incorporación de las obras en Santa Fe y Rosario generaron la demora en la adjudicación de la tercera etapa, situación que fue advertida en una nota de este diario sobre el cierre del año pasado.

"En dos años empezamos de la nada y tenemos hoy un proyecto bien concedido que ya está cambiando la realidad del Belgrano Cargas", destacó Fiad y anticipó que "una vez que las obras estén completas, en 2019, vamos a tener una logística mucho más competitiva que va a ayudar a que se desarrolle la economía de todo el NOA".

El funcionario adelantó que "una vez adjudicadas las obras, viene un período de firma de contrato que se extiende por entre 4 y 6 meses, tras lo cual se inician los trabajos", y que "esperamos que la obra esté entregada en 2019, así que aspiramos a terminar antes de que finalice el año próximo".

Consultado acerca de la enorme expectativa que despierta la reactivación del Belgrano Cargas en las provincias del NOA, Fiad manifestó: "Consideramos que no hay un medio de transporte mejor que otro, cada uno tiene una mayor eficiencia en determinadas condiciones y distancias", y agregó que "no cabe duda que para 1.500 o 2.000 kilómetros de distancia de los puertos, como están ustedes y muchas provincias vecinas, el tren es la mejor alternativa".

"Teníamos una infraestructura totalmente devastada, situación que obligaba no solamente a pagar costos de fletes más altos, sino también a que haya zonas que no producían por no tener un servicio eficiente de transporte y no podían ser competitivas", aseguró.

El titular de Trenes Argentinos Infraestructura anticipó que "con estas obras vamos a poder poner en marcha áreas de producción que habían sido abandonadas, además de mejorar la rentabilidad de productores de esa zona para que puedan invertir más, generar más trabajo y desarrollo en esos lugares".

Fiad anunció que esperan "estar licitando la etapa 4 en el segundo semestre de este año y empezar la construcción una vez que la licitación esté concluida".

Además confirmó que en abril empezarán los trabajos entre Coronel Cornejo y Pocitos, una obra con un plazo de ejecución de 26 meses y 60 millones de dólares.

"Esta obra nos permitirá unirnos con Bolivia, generando un transporte regional entre los dos países que será clave para el NOA", concluyó Fiad.

Otras obras proyectadas

En el marco del plan de rehabilitación del Belgrano Cargas, además, se renovarán más de 33 puentes ferroviarios en zonas de alto flujo hídrico, con una inversión cercana a los 600 millones de pesos.

Con estas obras, se logrará proteger las vías ante crecidas y garantizar el paso de los trenes de carga. Asimismo, se sumaron obras al proyecto original de rehabilitación de vías, para mejorarlo y extenderlo e incorporaron soluciones a temas como la mejora de los accesos a los puertos del Gran Rosario y Timbués, el circunvalar en la Ciudad de Santa Fe, la playa de Oliveros y la conexión con Bolivia.

En materia de transporte, además de las obras ferroviarias, se hará una fuerte inversión en aeropuertos, rutas seguras y autopistas, que mejorarán la integración de la región con el resto del país y del mundo.