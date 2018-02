Le apuntaron con un arma, le exigían $280 mil y se llevaron $40 mil

Un joven comerciante de Profesor Salvador Mazza fue víctima, el viernes en la noche, de un robo a mano armada en la que dos ladrones le reclamaban la entrega de una abultada suma y terminaron llevándose una cifra bastante más baja.

El caso se sumó a otros robos denunciados en la frontera de Argentina con Bolivia, aunque en la Fiscalía Penal de esa localidad comienzan a advertir que hay atracos que no son reales, sino mejicaneadas que se cometen luego de pactar costosas compras de mercadería para exportar.

Habían pasado pocos minutos de las 21, el último viernes y Roberto Alejandro Uleriche, de 37 años, empezaba a descontar los minutos para el cierre del negocio de su padre, en la zona de la avenida San Martín y 9 de Julio, en el centro del pueblo.

En ese momento ingresó un hombre, morocho, robusto y de 1,80 metros de alto, con quien charló unos 20 minutos. El recién llegado se mostraba interesado en hacer unas compras, entonces le dijo que iría a buscar a su esposa, a cambiar dinero y regresaría.

Poco después el sujeto regresó junto a otro hombre. Cuando iban a sentarse para negociar, el segundo sacó un arma de gran calibre, le apuntó y le dijo:

- "Venimos por la plata ¿Dónde la tenés?"

Uleriche les respondió que solo tenía unos 3.000 pesos.

- "No, no. Sacá la "otra' plata", le retrucaron.

Les repitió que no tenía más. Los ladrones querían revisar la parte posterior, pero les explicó que allí estaban varios pasadores y su familia. Entonces lo arrinconaron contra una pared, el primer hombre sacó otra arma. Uleriche por su vida y les señaló un dinero que tenía en un escritorio. Según su denuncia, eran entre 30 y 40 mil pesos, más 3.000 pesos bolivianos y 50 dólares canadienses.

Los dos ladrones tomaron el dinero y fracasaron cuando quisieron maniatarlo. Terminaron huyendo por el fondo, en dirección a la quebrada internacional.

En la comisaría 40, Uleriche dio un dato llamativo: los ladrones llegaron media hora después de que pactara un negocio por 280.000 pesos que el comprador le había abonado. Por ello sospecha que alguien reveló a los ladrones esa venta.

Ayer, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, confirmó que los dos ladrones lograron huir hacia Bolivia, por lo que solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad del vecino país para ubicarlos.

Robos que no son

Si bien la Fiscalía Penal y la Policía no tienen dudas de que el caso del viernes efectivamente fue un robo, no siempre las denuncias que reciben por asaltos a comerciantes terminan siendo ciertas. Al menos esa es la conclusión a la que llegó el fiscal Cazón de lo observado en los últimos cinco años.

"Tengo la convicción, en base a las investigaciones, que algunos robos son reales, pero hay otros que son autorrobos", señaló Cazón en diálogo con El Tribuno.

Explicó que en los últimos años hubo varias denuncias de comerciantes que dijeron haber sufrido un asalto de dinero recibido de compradores de Bolivia, pero que la investigación posterior no comprobaba ese hecho, sino otro tipo de delito. "No todas las cosas son tan veraces como se dicen; yo tengo la convicción de que algunas son reales y otras no tanto de acuerdo a la investigación que llevamos", insistió.

Autos y la ley en frontera

Sobre el robo de las camionetas de alta gama que son llevadas desde Argentina a Bolivia, el fiscal penal Armando Cazón advirtió que también existen hechos que no son robos.

“Hemos tenido casos donde una persona iba a Bolivia y vendía su camioneta, luego denunciaba aquí (Salvador Mazza) el robo de ese vehículo, que tenía seguro total. Hacía la denuncia y pedía una copia para ir a cobrar su seguro, sin esperar siquiera el avance de la investigación para recuperarla”, advirtió.

“De la investigación que hacemos de cada caso y de las diversas hipótesis surge que a veces no son robos sino ‘mejicaneadas’”, dijo.

Legislación

Cazón sostuvo que para optimizar el desempeño de la Justicia en la frontera “necesitamos una coordinación y una legislación que nos permita trabajar en la investigación de manera recíproca con Bolivia, en casos que involucran a personas de ambos lados”.