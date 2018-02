Piden más luminarias que sean bajo consumo

Un grupo de vecinos, de diferentes barrios de la ciudad, se formó para recolectar firmas. Ellos piden apurar el cambio de bombillas en el alumbrado público de la ciudad por luces led. Sostienen que el ahorro energético se vería ampliamente reflejado también en los bolsillos.

La reducción del monto que se paga en las boletas, bajo el concepto de alumbrado público, es el objetivo que moviliza y reúne al grupo autoconvocado, que desde hace algunos días junta firmas de forma espontánea. "Esperamos que nos va a bajar 30 veces el mantenimiento a cargo de Lusal, y en un 75% de energía a cargo de Edesa", explica Luis Pérez, promotor de la iniciativa.

Las luces led que solicitan es un sistema que permite un gran ahorro en consumo de energía y en mantenimiento, por su larga vida útil. Por ello, también hacen foco en este punto. "Esto permitiría que además no tengamos problemas con el mantenimiento. Saliendo a recolectar firmas recibimos muchas quejas. Hay gente que está molesta por no tener luz adecuada. Nos cuentan que sus cuadras están oscuras, porque si bien tienen lámparas no alumbran mucho porque están en malas condiciones, llena de bichos y sin limpiarse", señaló.

La inquietud de los vecinos surgió al enterarse sobre el plan que lleva a cabo la Municipalidad para el recambio de luminarias. Luego de presentar un proyecto el municipio fue elegido por el Ministerio de Energía de la Nación para formar parte del Plan de Alumbrado Eficiente (PLAE).

Sobre el avance del plan sustentable en el alumbrado público, Gastón Galíndez, secretario de Ambiente municipal, indicó que de las 3.050 luminarias que prevé el proyecto llevan colocadas alrededor de 200. Las zonas ya iluminadas son: avenida Asunción, avenida Hipólito Yrigoyen, y actualmente trabajan sobre la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta. "Las que se cambian no se tiran, se las pone en otros puntos de iluminación", informó el funcionario.

Desde el municipio señalaron que se tratará de extender lo más que se pueda el plan de recambio de luminarias, ya que destacaron la importancia de este tipo de iluminación.

En el alumbrado público tienen incidencia dos empresas privadas: Lusal, que se encarga del mantenimiento de las lámparas y postes, mientras que Edesa provee el servicio eléctrico.

La movida

Son alrededor de ocho vecinos de diferentes puntos de la ciudad: macrocentro, zona sur, sudeste, y norte; los que hace algunos días salen a juntar firmas en sus ratos libres. Señalan que hasta el momento tuvieron muy buena repercusión con la iniciativa.

El grupo ya presentó una carta al Ejecutivo municipal, y quieren que el tema se debata en el Concejo Deliberante. Afirman que en los próximos días continuarán con la recolección de firmas en la plazoleta IV Siglos. Buscan además que el Ente Regulador explique cómo se compone el pago por el alumbrado público, ya que lo consideran "poco claro" en las boletas".

Polémica por el alumbrado público

La semana pasada se realizó la primera etapa de la licitación por el servicio de mantenimiento de alumbrado público de la ciudad. Hubo dos empresas que se presentaron para brindar el servicio: Lusal y Lesko. Ese día, dos concejales presentaron formalmente una denuncia en contra del proceso licitatorio.

“Junto al concejal Ernesto Alvarado nos presentamos y pedimos la nulidad de la licitación, por considerar que hay una falta jurídica y legal”, afirmó Martín del Frari, concejal del Partido de la Victoria.

Ambos ediles justifican su pedido por considerar que no se respetó la Carta Orgánica Municipal. “En la parte de concesiones de servicio público, se señala que ante una concesión se debe pasar por el Concejo Deliberante, y ellos saltearon esto”, consideró Del Frari.

La Municipalidad llevó a cabo la primera etapa del proceso licitatorio, abrió los sobres con las propuestas técnicas, falta ahora conocer las propuestas económicas. Los usuarios de alumbrado público son 150 mil y pagan desde $16,50 hasta $1.300, según la categoría del consumidor, señaló Del Frari.

Gastón Galíndez, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, indicó: “Hay un error de interpretación, porque la carta municipal dice que el Concejo da un marco de concesiones y el Ejecutivo municipal lleva a cabo el proceso. Es un error de concepto”, indicó.

Sin embargo, Del Frari insiste: “La decisión de otorgar la licitación la tiene el Ejecutivo, pero las formas el Concejo, y aquí se saltearon ese paso aprovechando que el Concejo estaba de vacaciones”. El edil vaticinó que por esto “puede caerse esta licitación y otras”.

La empresa que se responsabilice por el mantenimiento del alumbrado público lo hará por 10 años, con opción a extender por dos años más. A esto, los concejales denunciantes lo consideran “excesivo”. “Son seis mandatos de concejales”, graficaron.

Los concejales señalaron que este contrato tendría un costo de más de 1.000 millones de pesos, por la duración del vínculo.