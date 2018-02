Ultra, con su físico, le dice adiós a los corsos

Ultra se destaca por su figura gallarda pero de perfil muy bajo, viste a diario con ropa muy holgada, tapando el trabajo y sacrificio de años en el gimnasio, mientras gana su vida como encargado del aserradero de García Gilabert en la ciudad de Orán. Pero se ve estupendo, aún a los 52 años sorprende a hombres y mujeres cada año cuando expone el cuerpo de un verdadero maestro del fisiculturismo, apenas con un chiripá, una máscara y una lanza en la mano cada noche de los Corsos Color de Oran, listo para lanzarse a la acción como un superhéroe, Ultra, el personaje que el mismo creo y que este año se despide de las fiestas carnestolendas.

Así nació Ultra

La figura de Ultra nació casi por casualidad, o producto de la falta de recursos. Rubén ya era conocido en el mundo deportivo, lo habían bautizado Ultra gracias a un personaje televisivo del momento llamado Ultra siete.

Un grupo de amigos lo invito ser parte de los indios Sucumba en el corso del año 1995, inmediatamente pensó en el traje, el bordado, las plumas, pero cuando comenzaba a armar su gorro Toba se quedó sin trabajo, así que decidió que no era el momento para salir "no tenía el dinero para hacer mi propio traje, estaba tan desilusionado por no poder hacerlo, me puse a ver televisión y justo comenzaba la serie Shaka Zulu, un guerrero negro con un pequeño chiripá; me animé".

Si bien confirmó al grupo que saldría, nadie supo que se convertiría en una revelación cuando empezó a desfilar solo con un chiripá y un antifaz para que no lo reconozcan, con la actitud de un verdadero guerrero indio. Para la época era algo extraordinario que alguien saliera con tan poca ropa, dejando no solo al público sino a los integrantes con la boca abierta.

Durante 11 años fue parte de Los Sucumbas, hasta que el grupo desapareció y formaron Los Tocas, que duro poco tiempo, solo dos años. Hoy es un integrante más de Los Massay desde hace 10 años, sin embargo, a pesar de los caciques y de las agrupaciones, el personaje de Ultra sigue siendo sin duda uno de los más ovacionados.

Durante 23 años ese fue su traje, variando su color. Es el único hombre que sale tan expuesto con un físico envidiable. "Salir en los corsos requiere aumentar mi ritmo de entrenamiento, dormir más y comer sano", aseguró.

Sacrificio y disciplina

Todo comenzó cuando Rubén Orlando había terminado el servicio militar, con 20 años, y regresó a Orán. Su delgada figura era quizás su única preocupación para la edad “me anote en el gimnasio de Garrido, era el único que entendía de esta disciplina, no existían deportólogos, nutricionistas, kinesiólogos para nosotros”, remarca intentando graficar la sencillez con la que entrenaban.

“Todos nos instruíamos sobre culturismo, alimentación y tipo de entrenamiento leyendo la revista Apolo”. Pero la constancia y la disciplina lo llevaron tan lejos que a lo largo de su vida deportiva participó en 40 torneos, de los cuales 35 veces subió al podio, siendo el único oranense que se convirtió en campeón salteño en el año 93.