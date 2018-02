Carrió volvió al ruedo y criticó a los Moyano: "Son una familia de criminales"

Acostumbrada a hablar sin pelos en la lengua, Elisa Carrió se refirió a la tensión entre el Gobierno y el sindicalismoy, sin tapujos, disparó contra el clan de Hugo Moyano. “Es el jefe de la mafia sindical. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican. Muchas muertes tapadas“, expresó la líder de la Coalición Cívica-ARI en una entrevista con el diario El País de Uruguay.

“Cuando los kirchneristas y sobre todo Moyano hablan de los oligarcas argentinos, yo siempre les digo no, la verdadera oligarquía es la degeneración de la aristocracia con el gobierno del dinero. Y realmente los verdaderos oligarcas de la Argentina están presididos por Kirchner, Moyano y todos los enriquecidos en los últimos veinte años“, añadió.

A su vez, volvió a pegarle a la ex presidenta y opositora Cristina Fernández de Kirchner. “El peronismo la odia a Cristina, el peronismo histórico, el peronismo de provincia. Ella odia a los PJ y los PJ la odian a ella. Así que eso divide. Lo que divide es ella“.

Carrió confirmó su respaldo a Mauricio Macri en una eventual candidatura para una reelección presidencial en 2019: “Si seguimos cumpliendo el acuerdo que es República, lucha contra la corrupción, hambre cero y prosperidad económica y baja de impuestos, yo obviamente voy a apoyar la reelección de Mauricio“.

Sin embargo, lo criticó por la demora en la renuncia del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. "Eso se hace en un segundo. No hay que esperar. Lo que prometimos a la sociedad es la república, la transparencia, el hambre cero y la prosperidad económica y social. En algunas cosas estamos bien y en algunas otras estamos atrasados", dijo.