Jockey Rojo sacó pasajes

El torneo de hockey Pre-Goga Gómez que se llevó a cabo desde el jueves hasta ayer, en las instalaciones de Popeye, fue para Jockey Rojo y ahora el conjunto de la rotonda de Limache. Ahora disputarán el tradicional campeonato.

Las albirrojas vencieron en la final a Popeye B por 4 a 3, tras finalizar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y de esta manera obtuvieron el único pasaje al torneo Goga Gómez, que arranca este jueves, también en las instalaciones del club espinaca.

Jockey Rojo llegó a esta instancia tras avanzar cómodamente en la fase regular y vencer, en cuartos de final a Tigres Rojo y en semifinales a Universitario Rugby Verde.

Popeye B, en tanto, había vencido al conjunto A en cuartos y a Tigres Negro en semifinales. Ahora no tendrán tiempo para descansar porque el Goga será desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de marzo.

Definieron las zonas

Horas atrás se distribuyeron los equipos que jugarán en seis zonas del mencionado torneo, cuatro en damas y dos de caballeros.

En el grupo A se encuentra Popeye A, Lawn Tennis y Jockey Blanco (el ganador del Pre-Goga Gómez). La zona B estará compuesta por Popeye B, Barrio Parque y Cachorros. En la C, en tanto, se ubicarán Los Tarcos, Gimnasia y Tiro Celeste y Universitario Rugby. Finalmente, la zona D será para Hebraica de Buenos Aires, Jockey Rojo y Old Lions.

Los varones tendrán las zonas E y F. En la primera de estas estarán Lawn Tennis, Popeye, Central Norte, San Pedro y Lince. En la siguiente: Old Lions, Universitario Hockey, Cachorros, Cedehu y Pichanal.

En el primer día de competencia habrá seis partidos en juego. Los encuentros que abrirán el telón del campeonato serán: Central Norte ante San Pedro (caballeros) en cancha de arena y Popeye B vs. Cachorros (damas), a las 19.30, en el césped sintético de agua.