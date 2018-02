Buen debut para Marcos Urtubey

El piloto salteño Marcos Urtubey, integrante del equipo “Sportteam”, finalizó quinto en la primera presentación del Top Race Series, que se disputó en el autódromo Ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Gonzalo Perlo fue el ganador de la carrera.

Urtubey arrancó el fin de semana con las tandas de entrenamientos del día viernes y continuó el sábado con la clasificación, donde se ubicó séptimo, con un registro de tiempo de (01:36.392).

En la final de ayer, el salteño se propuso hacer una carrera inteligente, teniendo en cuenta que el rendimiento del auto fue contundente durante todo el fin de semana. La premisa fue sumar la mayor cantidad de puntos posibles, tratar de no cometer errores e ir superando posiciones, lo que en un principio hizo muy bien, hasta ubicarse en el cuarto puesto, tras una gran maniobra.

El tránsito de la final fue extenuante debido a las altas temperaturas y si bien Urtubey no pudo avanzar más posiciones, arrancó la temporada adecuadamente, siendo protagonista y ubicándose entre los cinco mejores de la competencia.

Al respecto de la carrera final de ayer, el salteño mencionó: “Puedo decir que estoy muy contento con el resultado que obtuvimos, habiendo finalizado con un quinto puesto. Este año mi prioridad está puesta en sumar la mayor cantidad de puntos en todas las carreras en las que compitamos, lo que sin dudas, me dará una mejor proyección, en función del campeonato, a final del año”.

“Pienso que es muy importante aprovechar estas primeras cuatro fechas, finalizando lo más adelante posible, ya que, son esos los puntos, que nos perfilan más adelante en la lucha o no por el campeonato”, agregó el joven piloto.

Sobre el balance de los tres días de competencia, Urtubey comentó: “Fue un buen fin de semana, el auto se comportó de manera excelente, con ritmo de punta y fue sólido; debo decir que eso me da mucha tranquilidad”.

“Estoy muy contento con el equipo y tengo la convicción de que este año podremos lograr grandes resultados, ya que trabajaremos para que eso suceda”, concluyó, no sin antes agradecer “a toda la gente de Salta y Jujuy, quienes me acompañan siempre que salgo a la pista. Pero fundamentalmente a los sponsors que me apoyan en este proyecto deportivo, para permitirme hacer lo que tanto disfruto”.

La próxima fecha será casi en dos meses, el 15 de abril en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa.