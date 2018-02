Juventud Antoniana casi hace la heroica en Palpalá

El santo rescató un buen punto en Palpalá donde con dos hombres menos igualó 2 a 2 frente a Altos Hornos Zapla por la quinta fecha de la zona D de la revalida.

El santo arrancó mejor parado en los primeros minutos e incluso Leandro Zárate contó con una buena chance cuando quedó frente a Martín Cabrera pero le faltó potencia a su remate para transformarlo en el primero de la tarde. Pero a los 10’, Diego Sueldo, de tiro libre, puso el 1 a 0 a favor del merengue. Esto fue un baldazo de agua fría para Juventud que cayó en impresiones en defensa y le permitió crecer a Zapla que dominó en la primera mitad sobre todo cuando a los 22’, Leandro Zárate vio la roja en el santo y dejó con uno menos a su equipo. Para colmo de males, a los 32’, el arquero antoniano Diego Pave se lesionó la rodilla derecha y obligó a Gustavo Módica a realizar la primera variante de la tarde para que ingrese Juan Mulieri.

En el complemento, Juventud fue otro equipo, con más actitud y con otra idea de juego se llevó por delante a Zapla hasta que a los 5’, Juan Antunes, de cabeza, decretó el empate para el antoniano. Lejos de bajar la intensidad, el santo fue en busca de más pese la desventaja numérica que prácticamente no se notó. Cinco minutos después, César More habilitó a Jony Angulo quien no defraudó y conquistó el segundo para Juventud en Palpalá. Zapla se vio aturdido pero llegaba con peligro al arco de Mulieri quien fue clave en varias oportunidades hasta que a los a los 28’, Walter Cuevas conquistó el empate para los dirigidos por Horacio Zingariello. Juventud buscó llevarse el triunfo con la sociedad Angulo-Ibañez pero a los 35’, Javier Marín recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó con nueve al santo durante los últimos diez minutos y la historia se le hizo cuesta arriba pero aún así, el antoniano se las ingenió para llegar con pelotas paradas al área jujeña.

Juventud sumó un buen punto por el hecho de batallar más de cuarenta y cinco minutos con un hombre en una verdadera muestra de carácter.

La síntesis:

ZAPLA 2 - JUVENTUD 2

M. Cabrera - D. Pave

M. Ocaño - J. Marín

J. Méndez - J. Antunes

F. Tello - J. Cárdenas

H. Villanueva - C. More

D. Sueldo - C. Medina

E. Martinich - J. Iturrieta

R. Robledo - C. Acosta

J. Pascuttini - L. Acosta

E. Villagra - G. Ibañez

W. Cuevas - L. Zárate

DT: H. Zingariello - DT: G. Módica

Goles: PT: 10’ Diego Sueldo (Z). ST: 5’ Juan Antunes (J), 10’ Jony Angulo (J) y 28’ Walter Cuevas (Z).

Cambios: PT: 32’ J. Mulieri por D. Pave (J). ST: inicio, J. Angulo por L. Acosta (J), 21’ J. Cartello por E. Martinich (Z), 23’ M. Zolorza por J. Iturrieta (J).

Incidencias: PT: 22’ exp. L. Zárate (J). ST: 35’ J. Marín (J).

Jornada: 5ª Fecha - Zona D

Estadio: Emilio Fabrizzi

Árbitro: Diego Rodríguez