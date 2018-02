La Merced aguó la fiesta a San Antonio

La villa estuvo a minutos de sellar su boleto a la siguiente instancia pero Deportivo La Merced no se dio por vencido y se lo empató 1 a 1 sobre el final en un encuentro pasado por agua en el Valle de Lerma.

San Antonio fue superior durante todo el partido, generando las mejores situaciones y siendo dueño absoluto de la pelota. Pasada la media hora de juego, a los 33’, Emmanuel Cáceres abrió el marcador para la villa con un preciso tiro al palo del arquero Mena. Con la ventaja, San Antonio buscó ampliar la ventaja pero careció de efectividad.

En el complemento, fue más de lo mismo, dominio visitante ante un Deportivo La Merced que no lograba hilvanar jugadas claras. Federico “Chicho” Rojas estuvo cerca de poner el segundo para la villa pero su remate se fue apenas desviado. Parecía que los tres puntos y la clasificación se venían para la capital salteña pero a los 45’, Argañaraz mandó un centro al área, Pegini no pudo retener la pelota ante el asedio de un delantero blanco y el rebote le quedó a Juan Cuéllar que fusiló el arco de la villa para poner el 1 a 1 definitivo.

A San Antonio le bastará con un empate la última fecha para clasificar y la La Merced se jugará la vida frente a Primavera.



El Carril ganó y se salteó un play-off

Sportivo El Carril no tuvo piedad con Michel Torino de Cafayate, lo goleó por 5 a 0, demostró que es el mejor equipo salteño en el Federal C y “de yapa” clasificó de manera anticipada en la zona 9 a la tercera fase del campeonato.

Los goles del diablo fueron de Jesús Raposo Teruelo, Raúl Abdala, Corvalán y Mauricio Magno, en dos oportunidades.

Cabe destacar que en esta zona completarán mañana, Sportivo Animana y Boulevard en un partido clave para ambos.

Por otro lado, por la zona 7 en el sur provincial, Deportivo El Galpón empató agónicamente 3 a 3 con el último Taco Pozo, mientras que por la misma zona, Deportivo YPF perdió el invicto y de local frente a Marapá de Tucuman que le ganó 2 a 1.

Por la zona 8, Deportivo Güemes de Metán cayó 4 a 0 en Tucumán frente a Jorge Newbery y por la misma zona, en Rosario de la Frontera, Villa Beba no pudo con Graneros de Tucumán e igualó 0 a 0.

135 Viviendas ganó y sigue con vida

Un partidazo ganó 135 Viviendas de General Güemes donde derrotó agónicamente 3 a 2 a Deportivo Pampa Blanca.

El elenco dirigido por Marcelo Peñaloza arrancó arriba en el marcador por el tanto de Héctor Alarcón pero el cuadro jujeño lo empató por intermedio de Bruno Solorza. En el complemento, Patricio Barboza puso nuevamente arriba a 135 Viviendas pero a los 32’ el ingresado Ramón Orellana igualó para Pampa Blanca con la urgencia de ganar el triunfo agónico llegó a los 45’ gracias al gol salvador de Patricio Barboza.

En la última fecha, el elenco güemense está obligado a ganarle a Rivadavia para soñar con la clasificación.

Por otro lado, por la zona 2, Unión Ferroviarios sumó su quinta derrota consecutiva al perder como local 2 a 0 con El Constructor de Jujuy.