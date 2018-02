El ciclón quiere aullar más fuerte en el Bosque

San Lorenzo, que tiene un partido pendiente, buscará hoy consolidarse como escolta de Boca y no alejarse de la pelea por el título cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, de irregular campaña, en uno de los partidos que completarán la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Carlos Zerrillo, desde las 21.15, con Federico Beligoy como árbitro y televisación de Fox Sports.

San Lorenzo se ubica segundo con 31 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates y 2 derrotas, pero adeuda un partido como visitante frente a Independiente, que se jugará el 4 de abril, mientras que Gimnasia, con 18 puntos, marcha vigésimo segundo, merced a 5 ganados, 3 igualados y 8 caídas.

Los de Boedo no pudieron sostener todo lo bueno que habían hecho en el cierre del 2017 y en el arranque de la segunda parte del campeonato cayeron ante Talleres de Córdoba (0 a 2), lograron un meritorio empate 1 a 1 (con dos jugadores menos) con Boca y consiguieron su primera victoria ante el golpeado Newell’s (1 a 0).

Por el lado de Gimnasia, el panorama no es muy alentador, ya que tras una floja primera mitad bajo la conducción de Mariano Soso, lo cual generó la salida del técnico, todo parecía enderezarse con la llegada de Facundo Sava, pero tras un victoria ante Central (2 a 1), llegaron los empates con Arsenal y Estudiantes, ambos 0 a 0, y la derrota ante Colón (0 a 1).

A pesar de haber analizado durante la semana algunas variantes para tratar de ponerle fina a la racha de tres partidos sin anotar goles, el “Colorado” haría una sola variante en referencia al once titular.