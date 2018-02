Disponen multas y clausuras en el Mercado de Abasto

La jueza de Faltas del municipio de Orán, Natalia Herrera Toro, confirmó que luego de haber vencido el plazo de 90 días para regularizar la situación de los comercios que funcionan en el Mercado de Abasto emitió una categórico dictamen contra los infractores. Se trata de la aplicación de multas de hasta 3.000 pesos, además de clausuras de los puestos que quedaron incursos en la violación de normativas municipales, provinciales y nacionales.

"Al haberse cumplido el plazo de 90 días otorgado el año pasado a estos comerciantes se tomó esta decisión, expresó la funcionaria. Según Herrera Toro, algunos de los infractores ya pagaron sus multas y en el curso de esta semana el municipio deberá realizar las clausuras a los locales que no regularizaron su situación.

Además, la responsable del organismo de contralor indicó que en el primer expediente menciona la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, Obras Privadas y Bromatología Municipal. La jueza elevó informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Migraciones y Senasa, para que realicen los controles correspondientes a cada área nacional. Por ello muchos feriantes no abrieron sus puestos durante la semana pasada. En el mercado se advirtió la presencia de inspectores, acompañados por personal policial, quienes realizaron un intenso control para verificar si la mercadería que se vende en los puestos estaba en regla.

El mercado siempre estuvo envuelto en cuestiones internas. Desde hace unos años los miembros de la Cooperativa del Mercado de Abasto y los representados por Eduardo Segovia están enfrentados. Los primeros indican que ellos fueron reconocidos por una resolución municipal y los segundos subrayan que "los de la cooperativa no tienen representatividad". Esta cerrada disputa repercute fuertemente en el pésimo servicio que se brinda a los numerosos clientes que a diario concurren a la feria. La situación se agrava en los días de lluvia por la gran cantidad de barro y agua que se acumula en el acceso y en las pasarelas. A esto se agrega el problema de la inseguridad, tanto dentro como fuera del mercado. Las quejas permanentes de los usuarios son por la falta de arreglos en las instalaciones eléctricas y en los baños. "Es una pena que los puesteros no se preocupen en resolver esta cuestión porque en estas condiciones el mercado no puede funcionar", se quejó una asidua concurrente a la feria.

El secretario de Gobierno, Javier Tártalo, confirmó que el municipio fue notificado del fallo de la jueza de Falta Herrera Toro, pero que de los problemas en el mercado ya estaban advertidos por los informes técnicos de Bromatología y Obras Privadas. "Si hay que clausurar lo haremos, porque los puesteros deben cumplir con las condiciones de higiene y las ordenanzas vigentes, como cualquier comerciantes de la ciudad de Orán, y vamos a ser inflexibles en esto", aseguró el funcionario.

Tártalo sostuvo que lo primero que debe corregirse son las conexiones eléctricas, además de las cloacas y mejoras en los baños. "Tenemos que reorganizar el mercado porque está saturado. Algunos puesteros ya nos plantearon la necesidad de trasladarse a otro lugar", señaló el titular de Gobierno municipal. "Hay que armar un plan a futuro, pero esto no va a ser sencillo y por eso en estos días vamos a empezar a trabajar para poner coto a esta situación", adelantó. Para los próximos días se aguardan nuevos operativos a cargo de personal de la AFIP y Senasa, para que se cumpla en todos sus términos lo dispuesto por la jueza de Faltas en su resolución.

La magistrada calificó como falta contravencional grave las condiciones edilicias del predio. Todos los puesteros estaban advertidos de esta situación, desde hace 90 días, para que se organizaran administrativa y funcionalmente y esto no ocurrió.

Funcionan más de 400 locales

La comisión de puesteros del Mercado de Abasto es la que lleva adelante la precaria organización de los más de cuatrociento comerciantes que explotan la actividad comercial en el predio ubicado en la calle San Martín.

El comercio se desarrolla tres días a la semana con una gran concurrencia de compradores, atraídos por el precio accesible de la verduras, frutas, ropa, muebles, artesanías, comida, electrónico, entre otros productos. Sin embargo, esta aglomeración contrasta con las precarias condiciones de la feria, y se agrava con los problemas de seguridad.

La feria no solo convoca a vecinos de Orán, sino de todo el departamento norteño, incluso de las alejadas poblaciones de Rivadavia Banda Norte y Sur, en Rivadavia.

Según las autoridades municipales, ninguno de los puestos paga actividades varias y otros tributos. Las fuentes consultadas refirieron que solo el 10 por ciento paga el derecho de piso a la comisión que tiene a su cargo la administración de los puestos. El monto es voluntario y lo que se recauda escasamente alcanza para cubrir los mínimos gastos de barrido y limpieza.

Los bajos ingresos, según sus miembros, es lo que dificulta el mejoramiento de las condiciones de higiene y para contrarrestar el accionar de ladrones que roban los productos a los puesteros y a los clientes. A esto se suman los problemas internos, donde hay dos sectores que se adjudican la administración.

Frente a lo expuesto, todos consideran que el Mercado de Abasto de Orán se encuentra en una situación frágil. Hace seis años una cooperativa decidió tomar las riendas administrativas dejando afuera al municipio, pero fracasó en el intento.

El barrial de los días de lluvias, las riesgosas instalaciones eléctricas y la inseguridad, entre otras cosas, son parte del lamentable panorama que se advierte. La disputa entre los dos grupos antagónicos es lo que agrava más aún la situación. Sin embargo, los puesteros responsabilizan al municipio por la falta de locales habilitados, con el argumento de que “nunca hizo nada para hacer frente a esta problemática”.

Lo que la jueza de Faltas Herrera Toro exige es que se realicen las mejoras en las instalaciones, como condición ineludible para que los puesteros puedan continuar explotando este negocio.