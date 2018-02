Gimnasia dio algunas señales, pero no pudo pasar del “0”

Por más necesitado que se encontraba Gimnasia y Tiro, no pudo cambiar mucho. El albo apenas sumó un punto frente a Crucero del Norte, con el empate de ayer, 0 a 0, en el Gigante del Norte.

Es que la circunstancia adversa por la que venía precedido el equipo que conduce el Tano Riggio estaba urgido e imprescindiblemente tenía que ganar para apuntalar mejor las próximas presentaciones en la zona campeonato del Federal A.

Evidentemente, el golpe anímico aún perdura y bien vale que en algo haya reacomodado su línea de juego, buscando las variantes adecuadas con el fin de empezar a salir adelante.

Gimnasia fue más ambicioso frente a un Crucero del Norte que propuso también llegar con peligro hasta el arco defendido por Mauro Leguiza. En la primera jugada en profundidad de parte del local, Juan Arraya no consiguió empalmar bien un envío desde las izquierda para vencer del arquero Argüello.

En la visita, el trabajo del número ocho, Lucas Oviedo, fue importante para emparejar el trámite, el que se destacó para que su equipo pudiera hilvanar algunas jugada con el fin de vulnerar el orden defensivo del rival. Pablo Agüero por momentos ocupaba una posición como para que Pablo Motta jugara más suelto y acompañara a Juan Arraya en la ofensiva. Y fue Agüero que ensayó un disparo dentro del área de Crucero y el arquero Argüello, con buenos reflejos, ahogo grito de gol.

Las incursiones por derecha de López Macri también sirvieron para desestabilizar el cerrojo defensivo que propuso el conjunto misionero, pero esos intentos fueron bien controlados un vez que los centros llegaron hasta el área chica, con aciertos en los despejes.

En la segunda parte fue como que Crucero se aferraba más al empate y le dejaba la iniciativa al equipo millonario, que mostró mayor perseverancia y no dar respiro a los defensores contrarios. Pablo Motta no dio por perdida ninguna pelota, aunque los hombres rivales estuvieron atentos de no dejar espacios libres, pero el hábil volante se las ingenió para provocar cierto desequilibrio y que no alcanzó.

El esquema conservador del colectivero permitió que Marinucci estuviera atento para explotar las contras que tampoco prosperaron.

Gimnasia y Tiro encaró el trabajo con en el propósito de mostrar otra imagen ante su público y hacer frente una situación difícil que venía atravesando. Y en una nueva presentación como local dio señales para volver coordinar un juego convincente. Quizás faltó la puntada final, por lo que ahora el esfuerzo deberá apuntar a pulir detalles para concretar la ansiada recuperación.

LA SÍNTESIS

GIMNASIA 0 CRUCERO 0

M. Leguiza (5) M. Argüello (6)

J. Hereñú (5) R. Lechner (5)

J. Villarino (6) R. Tucker (6)

M. Ibarlucea (5) R. Zamponi (5)

J. Medina (5) G. Sotelo (5)

P. Agüero (5) L. Oviedo (6)

López Macri (6) J. Arévalos (5)

R. Poclaba (4) P. Centurión (5)

P. Motta (6) I. Molina (5)

L. Herrera (5) L. Marinucci (6)

J.J. Arraya (5) R. Cardozo (5)

DT: V. Riggio DT: H. Rivoira

Cambios ST: N. Issa (5) por R. Poclaba (GyT), 17’ A. Toledo por L. Herrera (GyT), 25’ M. López por J. Arraya (GyT), 28’ O. Miranda por R. Cardozo (C), 34’ S. Diana por I. Molina (C), 47’ M. Presentado por P. Centurión (C).

Jornada: Cuarta fecha

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ariel Montero (5)