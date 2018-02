El gobernador Urtubey se manifestó en contra de la despenalización del aborto

El gobernador, Juan Manuel Urtubey, manifestó hoy que si fuera legislador no votaría a favor de la despenalización del aborto, aunque celebró la posibilidad de abrir el debate sobre este asunto en la Argentina. "Si yo fuera legislador no votaría a favor de la despenalización", expresó el mandatario salteño, al ser consultado sobre la discusión por el aborto, y aclaró que esa es su "opinión personal". En este sentido, dijo que tiene "la convicción que la Constitución Nacional establece la vida desde la concepción y el Pacto de San José de Costa Rica así lo plantea".

"Si nosotros pensamos que hay vida desde la concepción, estamos haciéndonos cargo de la vida de alguien", sostuvo, al tiempo que señaló que le parece "perfecto" el debate.

Urtubey agregó que "está buenísimo que la Argentina rompa prejuicios y que podamos debatir con libertad, sin violencia y que cada uno exponga su parecer", tras lo cual opinó que "no todos tenemos que estar de acuerdo".

Finalmente, indicó que este tema "no es una cuestión de estado en términos en que la provincia tenga que dar una posición", y destacó: "Estas son cuestiones de íntima convicción de cada legislador, que votará de acuerdo a lo que le parezca".