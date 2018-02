Cáseres: “La reestructuración le dará otro nivel de competencia al Anual”

¿Qué opina de la reestructuración del fútbol del interior?

Es un tanto esquiva por el tenor que tiene y por los cambios profundos que provoca esta reestructuración. En cuanto a lo positivo o negativo, lo vamos a ir visualizando en cómo se va a disputar lo que se viene.

Lo único que tenemos en claro es que se eliminan los torneos Federal B y C y se dará lugar a un nuevo campeonato. Luego de ese campeonato que será el de Transición en 2019 y los equipos capitalinos que no asciendan en dicho certamen volverán al torneo Anual.

¿Cómo sería ese torneo de Transición?

Está claro que los equipos que disputarán el torneo de Transición en 2019 serán los equipos que desciendan del Federal A, los que se quedaron en el Federal B y los que asciendan del Federal C. Luego recién en el 2020 se va a disputar este nuevo certamen llamado torneo Federal Regional Amateur.

¿En que beneficiaría o perjudicaría a la Liga Salteña?

Para nosotros como Liga Salteña es un beneficio por el interés que va a despertar nuestro torneo. Cada vez que se genere un clasificado directo a este próximo torneo Federal Regional Amateur, será un incentivo fundamental que le dará otro nivel de competencia al torneo Anual.

Lo que perjudicaría a los clubes sería el largo tiempo sin competencia hasta que arranque el torneo de Transición. Afecta a jugadores, cuerpo técnico y, obvio, que a los hinchas.

¿La Liga Salteña apoya entonces esta reestructuración?

Yo me debo a los clubes y los clubes no me manifestaron estar en contra de la decisión tomada por el Consejo Federal. Por consiguiente, tomaré la postura de apoyar la reestructuración.

¿Qué pasará con el torneo Anual?

Había un parte que nos quedaba reglamentar pero ya lo tenemos decidido. El campeón va a tener la posibilidad de disputar el torneo de Transición 2019. Pero el campeón no tendrá que ser ningún equipo que ya participe de los torneos organizados por el Consejo Federal porque dejaría sin efecto dicha clasificación.

Esto quiere decir que por ejemplo equipos como Peñarol, Sanidad, Atlético Salta o San Martín, por citar a algunos que no participan en torneos que organiza el Consejo Federal, que deberán ser acreedores del título, incluso si San Antonio o Villa Primavera no consiguen el ascenso en este Federal C, el torneo Anual pasará a tener la misma importancia para que puedan participar en el torneo de Transición.

Tiene mandato hasta abril del 2019. ¿Como analiza tu período?

Yo lo veo positivo, con cuestiones aún por cumplir. No solamente apostamos a la infraestructura de los clubes, sino a seguir cuestiones organizativas y en este año la capacitación será lo apuntado. Como presidente de la Liga Salteña y en momentos de cambios en el fútbol del interior, voy a apoyar a los clubes no solamente para que les vaya bien en lo deportivo sino en lo económico.

¿Sigue habiendo diferencias con la dirigencia de Central Norte?

En mi punto de vista no lo veo así, fue una cuestión más mediática que otra cosas. En este momento tengo un diálogo de institución y club. Siempre traté de tener buen diálogo con los dirigentes de Central Norte, incluso me reuní con Héctor De Francesco en la previa de los play-off del último Federal B. Diría que es una relación normal.

¿Qué opina sobre la posible invitación de Central Norte al Federal A?

Me parece muy auspicioso; si bien deportivamente no pudo lograrlo, porque en los penales es una cuestión de suerte, demostró que tranquilamente puede estar en otra categoría, ya sea por su institución, por cantidad de público e historia. Si recibe la invitación, bienvenido sea, acá en la Liga Salteña siempre celebraremos el crecimiento de cualquier club que la integra.