Gallardo aún no confirmó el equipo para el debut

River Plate viajó ayer a Brasil sin equipo confirmado para su debut mañana en la Copa Libertadores ante Flamengo, por el Grupo 4, que se disputará en el estadio de Botafogo y a puertas cerradas.

El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una crisis futbolística que se evidencia en la Superliga donde viene de perder como visitante ante Vélez por la fecha 17, reúne 19 unidades y está muy lejos, a 24 puntos, del líder Boca Juniors, con el riesgo de no clasificarse a las copas de la próxima temporada.

En la Libertadores, el certamen que ganó en 2015 de la mano de Gallardo, buscará revertir la situación, pero será un gran desafío porque el entrenador no encontró aún el equipo.

Gallardo ya utilizó a 21 futbolistas en las cinco fechas disputadas de la Superliga durante el año. Además, efectuó cambios en los entretiempos en tres cotejos y solamente el defensor Lucas Martínez Quarta jugó los 450 minutos.

Las incorporaciones de Armani, Zuculini, Quintero y, especialmente, Lucas Pratto rompieron el mercado, pero a excepción del arquero, no marcaron la diferencia.

La merma en el rendimiento de Enzo Pérez e Ignacio Scocco, incorporados a mitad del año pasado, hicieron mella en el funcionamiento del equipo, sus individualidades ya no lo rescatan en situaciones apremiantes, y otros como Pinola y De la Cruz no tuvieron aún un rendimiento acorde a sus cualidades.

El rompecabezas de Gallardo, sin Gonzalo Martínez lesionado e Ignacio Fernández suspendido, tiene piezas con lugar reservado, como el arquero Armani, el defensor Maidana, los volantes Ponzio y Pérez, pero el resto no está definido.

Martínez Quarta o Pinola; Saracchi o Casco; Quintero, De la Cruz y Zuculini se disputan el mediocampo; y los delanteros Pratto, Mora y Scocco también compiten por la titularidad.

Por otra parte, el delantero de Vélez Mauro Zárate analizó a River y expresó que “estuvo un poco confundido” cuando los enfrentaron.

“Noté un poco confundido al equipo a la hora de intentar jugar con la pelota o tirar pelotazos. Me parece que no tenían la idea muy clara sobre qué hacer”, cerró.