Marina Klemensiewicz: “Hay algunas obras que las vamos a demorar cuatro o cinco meses”

A diario recorre el territorio de la Argentina controlando el avance de las obras del Plan Hábitat, que contempla 550 intervenciones en distintos puntos por un valor de unos 35 mil millones de pesos. “Llevamos obras al interior del interior”, asegura la subsecretaria Marina Klemensiewicz, quien vino a Salta y dialogó con El Tribuno de los 42 proyectos que se llevan adelante en la provincia.

La funcionaria señaló que la Nación tiene un déficit económico importante, lo que va a llevar a una demora en la terminación de las obras.

La inversión programada en Salta es de 3.000 millones, ¿en qué porcentaje ya se cumplió esto?

La inversión es de 3.300 millones y son 42 frentes de obra. Hay obras avanzadas. En Misión Chorote (Tartagal) inauguraremos una, en San Lorenzo otra. En la ciudad de Salta también venimos bien. El nivel de avance de dos barrios vienen bien: en un 87% Bicentenario y un 78% en Gauchito Gil. Los otros (Floresta y Villa Juanita) vienen con menor avance, ya que el convenio se firmó después.

En Floresta tuvieron problemas y se frenaron las obras.

En Floresta hubo que hacer unos trabajos hídricos preliminares, para terminar de definir el proyecto, ya que estaba previsto construir un muro de contención hídrica porque ahí hay una ladera, que cuando llueve las casas de abajo corren peligro. El municipio había proyectado un muro con mitigación hídrica. Cuando llegamos al territorio nos dimos cuenta de que lo que se planificó necesita unos estudios más profundos para entender cómo va a impactar en ese lugar. El municipio informó que en 20 días termina con los trabajos preliminares, que son los que van a definir cómo se hace el replanteo de obra, en función de esos trabajos. Acá no solo se trata de comprometerse a cumplir con lo firmado, sino tener la posibilidad de que si uno descubre algo en territorio poder cambiarlo. Cuando terminen los trabajos vamos a explicar las modificaciones del proyecto a los vecinos.

¿Hay atraso en los envíos de fondos de Nación al municipio capital?

Le contamos al intendente (Gustavo Sáenz) que tiene en Hacienda casi 62 millones de pesos que en cualquier momento se lo van a devengar, que es plata para estas obras. Se trata de certificados que él había presentado a fin del año pasado. Nuestro ministerio (el de Interior), en octubre ya había ejecutado todo su presupuesto, y sus certificaciones no entraron en el Presupuesto 2017, por lo que ahora ya se está readecuando. El escenario presupuestario del Gobierno nacional es complejo. No tenemos vergüenza en decirlo. Nosotros asumimos el compromiso de que toda obra que empezamos la vamos a terminar. Lo que si decimos es que estamos en un contexto donde estamos dando una gran batalla para combatir la inflación, donde tenemos un escenario de déficit que le preocupa al presidente Macri. Cada día nos exige, a su gabinete, que bajemos el gasto corriente, y que el gasto de capital (en obras) no merme. Por eso estamos reduciendo estructura y personal para que todo sea gasto de capital y no abandonemos las obras. Hay algunas obras que las tendremos que demorar un plazo determinado, unos cuatro o cinco meses, pero la vamos a terminar. En nuestro primer mandato toda obra que arrancó este Gobierno la va a terminar.

¿Tienen contempladas nuevas obras en la zona que se inundó en Salta?

Muchas de las obras que se están haciendo son en las áreas afectadas. Nuestro equipo estuvo en la zona inundada. Hubo espacios NIDO que habíamos construido que nos pidieron que sean centros de evacuación. Muchas de las obras y la inversión que se está haciendo en Salta es en el Chaco salteño, y en la áreas afectadas por el agua. Ahora tenemos que definir con la provincia, cuántas de esas obras fueron afectadas por las inundaciones para repararlas. En estos lugares, si no llegan recursos de Nación es imposible que se pueda hacer una obra.

¿En cuánto se terminarán los 42 proyectos que están haciendo en Salta?

Hay algunos que se terminan este año y hay otros que se terminarán el año que viene. Estamos tratando de terminar este año todo lo que es agua y cloaca. Esas son obras complejas que necesitás más inversión. Y se dejará para el año que viene el cordón cuneta, lo que falte, pero que son obras más rápidas y visibles.

Hasta el final del mandato, ¿se incorporarán más obras al Plan Hábitat?

No creo. Hoy terminar estas obras es un desafío presupuestario grande para la Nación. No estamos diciendo se van a abrir nuevas obras. Lo estamos haciendo con mucho compromiso. Queremos terminar con lo que hay. Nosotros estamos llegando trabajos al interior del interior. Es imprudente hablar de obra nueva cuando lo que está en marcha es un volumen de obra histórico.

¿Qué balance hace de los trabajos que se realizan en la provincia?

El Plan Hábitat en Salta está muy activo. Están todas las obras en marcha, salvo las obras que tuvieron que interrumpirse en el Chaco salteño por las lluvias, pero venía con un ritmo más avanzado de lo previsto. Me junté con el intendente (Gustavo) Sáenz, con quien hice un repaso sobre las obras de la ciudad. En esta recorrida veremos obras en Cerrillos, Cafayate y Chicoana. Haremos un balance con intendentes y funcionarios provinciales, porque el dinero en algunos casos se dio a las provincias y en otro a los municipios. Cuando el Presidente puso el foco en el Plan Belgrano, puso el ojo en el déficit de infraestructura que tienen las provincias del norte. El martes vamos a marcar los lineamientos de las obras que ya empezamos, si no ver la chance de generar obras que profundicen la mejora de llegada de infraestructura, con inversión del Gobierno nacional.