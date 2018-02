Crisis en Unión Orán: pueden bajarse del Federal

El último lugar en la tabla de posiciones para Unión Orán, en el Torneo Federal de Básquet, pasó a ser una anécdota, porque la institución enfrenta un problema mucho más grave y serio: está a punto de bajarse de la competencia porque no tiene dinero ni para abrir su estadio, donde esta noche (a las 22) recibe a El Tribuno.

“Deberíamos jugar, pero no me pagan la última cuota de 2017 y aún no me firmaron el convenio de 2018, así que vamos tres cuotas atrás y no tengo dinero para seguir jugando”, expresó su presidente Roberto Aguirre a este diario.

“Abrir la cancha tiene un costo de $25 mil y no puedo juntar ese dinero. En 14 días tengo cuatro partidos de local y dos de visitante, así que hasta acá llegamos, porque el Gobierno provincial no puede ponerse al día. No sé de dónde pedir prestado para seguir pagando”, expresó.

Tras el desesperado pedido, Aguirre pudo comunicarse con el secretario de Deportes, Sergio Plaza. “Quedó en hacer lo posible, nos comprendió y agradecemos su preocupación”, agregó el titular de la institución norteña.

La situación se hizo insostenible en las últimas semanas y eso, evidentemente, influyó en el juego de los basquetbolistas, quienes hasta hoy llevan disputados 18 juegos y solo ganaron tres.

“Los jugadores están mal predispuestos y es entendible porque es su trabajo y nos sentimos presionados por los representantes”, contó.

Mientras espera una pronta solución, que difícilmente se solucione en las próximas horas, Aguirre tiene pocas esperanzas: “Nos están dando vueltas y estoy ahogado financieramente. Supuestamente iba a salir hoy el dinero, pero ya avisé que me voy a bajar del torneo, no tengo cómo continuar. No tengo para abrir la cancha, no sé dónde recurrir y tampoco tengo quién me preste”.

Finalmente, en Unión Orán, suplicaron cobrar aunque sea en cuotas: “Solo pedimos que cumplan con el pago, así sea en cuotas. Sabemos que Plaza está haciendo lo posible, pero no tenemos tiempo para esperar”.

Lo que le queda

Al equipo del norte provincial le quedan ocho encuentros para finalizar la fase regular de la tercera categoría del país.

Tras recibir a los verdolagas, el 2 de marzo jugarán con Tucumán BB en Orán y dos días después con Ciudadela, en San Miguel. Más tarde seguirán, en ese orden: Alberdi, Tucumán BB, El Tribuno, Alberdi, Nicolás Avellaneda y El Tribuno.