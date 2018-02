Guillermo del Toro se defiende de las acusaciones de plagio

El director mexicano aseguró que desconoce la obra de teatro “Let me hear your whisper” y que no se inspiró en ella para hacer “The Shape of Water”.



Luego de hacerse pública la demanda oficial contra Guillermo del Toro por el supuesto plagio en “The Shape of Water“, el director mexicano dio su descargo en una entrevista concedida al portal Deadline.

“He estado en esto 25 años y tengo una reputación impecable. Siempre he procurado hablar de mis influencias en cada película que he hecho, en los comentarios para DVD, en Twitter, en mis exhibiciones de museos”, expresó.

Como se sabe, David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó una demanda contra Del Toro y el estudio Fox Searchlight por el supuesto plagio de la obra de teatro “Let Me Hear You Whisper”, escrita por su padre en 1969.

Zindel asegura que las similitudes entre la obra de su padre y el filme, favorito en la 90 edición de los Oscar con 13 nominaciones, son tan grandes que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto.

Sin embargo, el director mexicano aclaró que él ni siquiera había tomado como referencia la obra mencionada. “Nunca la he visto o leído. Nunca había escuchado de esta obra antes de hacer ‘The Shape of Water’ y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra”, se defendió.

Comentó además que existe una gran diferencia entre ambos argumentos, pues en la obra de teatro la criatura es un delfín, mientras que en su filme se habla de un dios del río. “Soy un escritor que ha generado series de tv, libros, pelíuclas y una enorme cantidad de guiones a lo largo de los años, sin una sola queja”.