Adrián Suar habló sobre la continuidad de Juan Darthés en “Simona”

Adrián Suar fue uno de los invitados a la megafiesta que realizó Mirtha Legrand por su cumpleaños. Antes de entrar a la casa de Marcela Tinayre, el gerente de Programación de El Trece respondió a las preguntas sobre la continuidad de Juan Darthés en el canal tras las nuevas denuncias de acoso en su contra.

Antes de ingresar a la fiesta de cumpleaños de Mirtha, el gerente de Programación de El Trece y Director artístico de Pol-ka, Adrián Suar, fue abordado por los periodistas, que le consultaron por las nuevas acusaciones de acoso contra Juan Darthés, protagonista del éxito del cana del solcito, “Simona”.

Tras las denuncias de Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes aseguran haber sido acosadas por el actor mientras grababan Gasoleros y Se dice amor respectivamente, comenzaron a circular rumores de un posible alejamiento de Darthes de Simona, la tira juvenil éxito de El Trece.

Consultado sobre el tema, Suar fue claro: “No es cierto que estemos pensando en sacar a Juan de Simona”.

Luego contó que tiene pactada una reunión con el actor para hablar del tema: “Hablé con Juan (por teléfono) y el martes tengo una charla con él. Es un tema muy delicado, la sociedad argentina está muy sensible con este tema y hay que ser cauteloso“.

Y agregó: “Personalmente, sacarle a alguien la fuente de trabajo es difícil, son decisiones que hay que tomar en calma“.

Además, aclaró que hace mucho tiempo que conoce al actor y eso hace aún más difícil la situación: “Lo conozco, es difícil. Todo es muy difícil. Las emociones a veces gobiernan sobre las acciones, por eso quiero ser cuidadoso para no hacer ninguna escena para el afuera porque no es fácil sacarle el trabajo a alguien”.

“No quiero tener el poder de decir te saco o te pongo, hay que ser cuidadoso”, insistió Suar.

Sobre si escuchó las nuevas denuncias, luego de la de Calu Rivero, dijo: “Escuché las denuncias, son cosas difíciles”, expresó.

“Juan está muy triste y me dijo que son cosas que desconocía”, contó, y sostuvo: “La Justicia tiene que pronunciarse, no soy el juez ni Nerón”.

Al preguntarle por el elenco de “Simona” y la repercusión de las denuncias contra Darthés, dijo: “Yo sé que Juan es muy querido en el elenco”.

El elenco completo de Simona, la tira éxito de El Trece, está encabezado por Ángela Torres, Juan Darthés, Ana María Orozco, Gastón Soffritti, Federico Olivera, Romina Gaetani, María Rosa Fugazot, Mercedes Scápola, Darío Barassi, Marcelo Mazzarello, Yayo Guridi, Agustín Casanova, Flor Vigna, Tato Quattordio y Pata Echegoyen.