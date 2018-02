El trámite de reparación histórica es gratuito

Alejado formalmente de la Defensoría de la Ciudad, ya que fue reemplazado por Frida Fonseca, Nicolás Zenteno sigue de alguna manera vinculado con ese organismo. Después de haber finalizado su gestión como Defensor del Pueblo, decidió continuar para llevar adelante el proceso de reparación histórica para jubilados y pensionados de forma gratuita. Durante febrero ya se firmaron 100 acuerdos con la Anses y por día se atiende a más de 40 jubilados que llegan a la Defensoría del Pueblo, en Adolfo Gemes 376, a realizar algún tipo de consulta.

"Cuando salió la ley de reparación histórica, a los pocos días me cae una jubilada contándome que le recomponían a $8.000 su jubilación, cuando la mínima en ese momento era $5.600. Había un abogado inescrupuloso cerca de la Anses que le cobraba tres diferencias salariales. Es por eso que empecé a insistir y salió una reunión con Emilio Basavilbaso (director ejecutivo de la Anses), donde planteamos el tema junto con el Defensor del Pueblo de Tucumán", relató Nicolás Zenteno. De esa reunión salió que se iba a realizar una prueba piloto en las dos provincias. "Cuando hicimos esto, a la semana ya habíamos firmado casi seis convenios. Estuvimos así hasta julio del año pasado, que eran seis por semana, en donde asesorábamos a 30 personas por semana. Después de eso empezó a aumentar y en enero explotó y decidimos dar 120 números, porque no podíamos atender a más. Durante enero me las pasé en la Anses firmando todos los días convenios", expresó.

Zenteno remarcó la ayuda que tuvo por parte de Federico Núñez Burgos (titular del Anses en Salta) y del personal del organismo que se quedaban después de hora para firmar los convenios. "A nosotros nos daban 10 turnos por día sin necesidad de que lo cargáramos en la página", agregó.

Debido al éxito que tuvo esta prueba piloto y al gran número de consultas que reciben todos los días, desde la Defensoría abrieron la inscripción de abogados para representar gratuitamente a los jubilados que debían rubricar el acuerdo.

La Defensoría se encuentra asesorando desde noviembre del 2015, época en la que comenzó el programa. Hasta la fecha el organismo de la ciudad asesoró a mas 9.000 jubilados y se suscribieron más de mil acuerdos.

Durante enero se repartieron 120 números diarios, pero con la prórroga que dio la Anses hasta el 30 de junio la cantidad de consultas mermó, pero el esfuerzo sigue siendo el mismo. Nicolás Zenteno comentó que desde la Defensoría municipal se están haciendo gestiones para llevar el asesoramiento a los distintos departamentos de la provincia, ya que más del 30% de los acuerdos corresponden al interior. Y adelantó que ya hay conversaciones para que en marzo se visite las localidades de San Antonio de los Cobres, Cachi y Cafayate.