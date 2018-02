No hay datos sobre la atención a extranjeros

Por ahora, no se conocen datos estadísticos sobre cuántas personas llegadas del extranjero se atienden en el sistema público de salud. Según el Gobierno de la Provincia, esta información no existe.

Sin estos datos, es complejo medir si los gastos son significativos, como plantean desde el Gobierno de Jujuy.

"Es difícil tener datos estadísticos porque muchas personas tienen doble ciudadanía. Entonces, al tener doble ciudadanía ¿en qué momento es ciudadano extranjero y en qué momento es ciudadano argentino? Yo te podría decir el 40% son ciudadanos extranjeros, para no poner ningún país en particular. Ahora, muchos de esos reciben asignaciones universales en Argentina, muchos de esos reciben planes sociales porque tienen la doble ciudadanía, entonces por eso va a ser un dato falso y nos vamos a equivocar si no tomamos en consideración todas esas cuestiones", manifestó el ministro de Salud Pública de Salta, Roque Mascarello, ante la pregunta sobre las razones de la falta de estadísticas públicas sobre este tema.

Partos

Un informe publicado por El Tribuno de Jujuy destacó que en el hospital Jorge Uro, ubicado en la localidad de La Quiaca, durante el 2017, por consultorio externo se atendieron a casi 20 mil personas, de las cuales dos mil eran de nacionalidad boliviana; mientras que por guardia hubo 28 mil atenciones y 1.800 pacientes del país altiplánico recibieron prestaciones del hospital público jujeño.

Además, quizás el dato que más relevancia tuvo es que de siete partos semanales, cuatro corresponden a madres del vecino país.

Otra cuestión sobre la que El Tribuno preguntó es que si tenían determinado cuánto era el gasto que la provincia tenía que afrontar para aquellos ciudadanos que son extranjeros y no poseen la doble ciudadanía.

El ministro de Salud declaró desconocer ese dato sobre cuánto es el gasto que hace la provincia en materia de atención sanitaria. "No existe ningún estudio que pueda indicar eso. ¿Puedo buscarlo y comenzar a analizarlo?, si claro que puedo, es cuestión de comenzar a sacar cada una de las historias clínicas o por lo menos tomar de referencia los hospitales de frontera como para tener certeza, mientras tanto seguiremos hablando de porcentajes tomados al boleo y sin ningún tipo de base cierta que indique que eso es así", expresó Mascarello.