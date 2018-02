Se cayeron 70 árboles en la vía pública en lo que va del año

A raíz de las fuertes tormentas que se registraron en las últimas semanas, hubo alrededor de 70 árboles que se vinieron abajo por los fuertes vientos, algunos de ellos de gran porte como los que cayeron en el parque San Martín.

La tormenta de hace dos fines de semana comenzó el viernes a la noche. En aquella oportunidad la Subsecretaría de Prevención y Emergencias de la Municipalidad informó que se registraron 46 árboles caídos, varios de ellos en el parque San Martín donde un eucaliptus de más de 20 metros se desplomó.

Las otras zonas afectadas fueron la avenida Entre Ríos, la calle Vicente López, el Templete a San Cayetano y el barrio Tres Cerritos, donde un árbol aplastó un auto y un poste se vino abajo.

En el Paseo de los Poetas se cayeron dos árboles, uno de ellos sobre un bar. Dos vehículos también quedaron destrozados por troncos de gran porte en Vaqueros. Los vientos en este fin de semana llegaron a los 76 kilómetros por hora.

Las tormentas llegaron casi junto con el nuevo año, apenas iniciado el 2017. La madrugada del 2 de enero hubo un temporal que duró toda la noche. La jornada dejó más de 25 árboles y 10 postes caídos en barrios de la zona sur: San Antonio, Solís Pizarro, Santa Lucía, San José, La Fama, San Remo, San Nicolás, Parque La Vega y Santa Ana I. En aquella oportunidad se registraron en la zona oeste ráfagas de viento mayores a los 70 kilómetros por hora.

Desde la Municipalidad informaron que se frenaron todos los permisos para talar ejemplares. La decisión la tomó, apenas ingresó a su nuevo cargo, Gastón Galíndez, secretario de Ambiente y Servicios Públicos.

"Se decidió dar marcha atrás en las resoluciones para evaluar los criterios", señaló Galíndez en comunicación con El Tribuno. Actualmente, en la secretaría se evalúa el pedido de extracción de 2.900 árboles. Consultado sobre si los eucaliptus caídos durante las tormentas pasadas en el parque San Martín estaban incluidos entre esos pedidos, el funcionario informó que aún lo están analizando.

Para el nuevo secretario, en muchas solicitudes de extracción, se observa una falta de conciencia sobre el beneficio ambiental del árbol, "Hemos visto en algunos casos que quieren sacarlos por comodidad", señaló.

Pasos para quitar un árbol

Para quitar un árbol de la vereda se debe tener el permiso correspondiente. Para ello, se debe solicitarlo ante la Secretaría de Ambiente que al recibir el pedido enviará inspectores para evaluar si corresponde quitarlo. Se indica que en esta nueva gestión, se primará la preservación del árbol. El único criterio por el cual se autorizaría la extracción, sería si representara un "riesgo para personas y bienes". En caso de que correspondiera, además de otorgarle el permiso al vecino, se lo obliga a plantar otro árbol en el mismo lugar, indicándole plazos y tipo de ejemplar. Si el vecino decidiera quitarlo sin la correspondiente autorización, recae en una infracción, por lo que se le labra una multa con el monto que fije el tribunal de faltas.

Pero en algunos casos, a pesar del evidente daño, acceder a la solicitud no es tan fácil. En marzo del año pasado en la avenida Sarmiento y Rivadavia cayó un árbol y aplastó un auto. Camilo Ale es vecino de la zona y contó que tanto el propietario de la casa donde se dio el incidente, como otros vecinos, entre los que se incluye, habían presentado hace tiempo notas para poder quitarlo. "Hace años que mis vecinos y mi familia mandábamos notas a la municipalidad pero no nos daban respuesta. Era evidente que era un peligro ese árbol. Nos decían que nos iban a multar si los sacábamos", señaló.

La Municipalidad se acercó a cortar los árboles de la cuadra luego del incidente del auto destrozado. Según lo que cuenta el vecino, todos tenían el mismo problema: las raíces. "La casa se estaba destrozando, las raíces ya habían levantado el piso, las paredes e incluso las cañerías estaban obstruidas", cuenta Camilo.

Destrozos en Vaqueros

En otras oportunidades el peligro de caída no es fácilmente visible, como cuenta Marisa Gauffin, vecina de Vaqueros. Un árbol que estaba en el jardín de su casa, le destruyó por completo su vehículo con la tormenta del viernes pasado. "No me esperaba que se cayera, me sorprendió. Tenía pensado sacarlo porque estaba muy alto, pero no había indicios que se fuera a caer", indicó. Además, agradeció que los daños no fueron mayores ni a terceros.

Los diferentes episodios en la localidad dejaron algunos vecinos preocupados. "En cualquier momento voy a sacar el mío porque se cayó el brazo de uno de los árboles y me tiró un poste de luz. Estoy en contra de la tala, pero esto asusta", dijo Claudia Pastrana, vecina de la casa dónde cayó el ejemplar que destruyó el auto.

En la localidad vaquereña no solo se dañaron autos. Un quincho también resultó destruido.

No todos los árboles representan un peligro, los que suelen caer comparten ciertas características: son antiguos, de gran porte, y de madera poco firme, como los eucaliptus. Tanto los caídos en Vaqueros como los del parque San Martín eran ejemplares de este tipo.

Galíndez informó que se planifica un plan de reforestación para el micro y macro centro salteño, ya que, señala, deben haber 10 árboles por cuadra. "La Sarmiento, Santiago, Leguizamón, Juramento, son calles que tienen un gran arbolado, pero en otras zonas no hay ni uno; y debe haber entre 7 y 10 por cuadra", indicó el secretario.

La Caseros es una de las calles del microcentro donde no hay árboles. Hace algunas semanas el nuevo paseo que allí se emplaza, fue el escenario de una polémica. Ante la quita de un lapacho rosado plantado allí hace muchos años, y las críticas por la falta de arbolado en el nuevo Corredor de la Fe, funcionarios municipales aclararon que se pondrán distintos ejemplares en macetas en esa zona.

Eucaliptus y pinos: los más peligrosos

Ante los vientos fuertes no todos los árboles responden de la misma manera. En las últimas tormentas varios árboles caídos eran de la misma especie: el eucaliptus. Carlos García es ingeniero agrónomo y presidente de la Cooperativa de Viveros y Floricultores de Salta. Consultado sobre si se debe ser cauto con esta especie, indicó: “El eucaliptus es una variedad peligrosa, porque es muy fibrosa y en seguida se desgaja. Es muy vidrioso, no tiene flexibilidad para ir y venir con el viento”.

Agrega además el dato de que los estarían eliminando de los espacios públicos. “No sé si llegaron a prohibirlos en el arbolado público, pero ya los estaban eliminando de los lugares públicos, y no los plantarían más”, aseguró el profesional. Agregó que si bien no los están plantando oficialmente, aún quedan muchos por quitar. Los últimos árboles caídos en el parque San Martín eran de este tipo.

Los pinos también son otra especie que habría que evitar, ya que afirma: “Tienen raíces muy superficiales, el viento los saca de cuajo, con raíces incluidas”, dijo. El especialista dio algunas recomendaciones para la poda de árboles. “Para los ceibos, lapachos y palos borrachos es siempre ideal que lleguen solo a los 3 o 4 metros de altura, se les debe cortar la punta para que se hagan más anchos que altos”, indicó. Recomendó además recurrir a “podadores capacitados”.