Médicos de cabecera amenazan con suspender la atención a los afiliados del PAMI

Los médicos de cabecera amenazaron con suspender la atención a los pacientes del PAMI, a raíz de la falta de pago de las ordenes. Explicaron que aún no recibieron las órdenes de pago correspondientes a de enero de este año, ni pudieron cobrar las prestaciones de noviembre de 2017.

“Ante la falta de respuesta de las autoridades locales y de no recibir los pagos antes de este miércoles, el jueves 1 de marzo no prestaremos servicios a los afiliados”, comunicaron los profesionales.