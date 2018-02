Pidieron prisión preventiva para los tres detenidos por amenazas al intendente Sáenz

El caso, según lo informado desde la fiscalía, sigue adelante con una serie de diligencias que aún se encuentran pendientes. No obstante, se aguarda la resolución de un pedido de prisión preventiva planteado desde la fiscalía al cumplirse los plazos de mantención de detención.

En el marco de esta investigación, se encuentran detenidos e imputados Gustavo Tolava, Pablo Delaloye y Juan Urzagaste, a quienes se le imputó los delitos de “coacción agravada, instigación a cometer delito y asociación ilícita”.

La imputación penal surge de una serie de pruebas que fueron reunidas por la fiscalía a partir de la difusión pública de una entrevista, en la cual uno de los imputados, Tolava, reconocía una supuesta oferta de parte de Delaloye para atentar contra la vida del intendente.

A ello se sumaron otras pruebas, tanto técnicas como declaraciones testimoniales, que llevaron a la fiscalía a solicitar en los últimos días la prisión preventiva de los imputados a fin de garantizar que los mismos, en libertad, no entorpezcan el proceso penal.

Asimismo, y entre otros fundamentos, se señaló la posibilidad de que los mismos, en condición de libertad, puedan influir de manera negativa en las pruebas pendientes, como ser testimoniales, o bien, abstraerse del proceso penal dándose a la fuga.

El pedido fue elevado al juzgado de garantías, el que ahora deberá resolver si da curso o no a la prisión preventiva.