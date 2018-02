Las nuevas generaciones no ceden: asoma el grupo Conjuro

Salta, bendita tierra de cantores, músicos y poetas, una combinación perfecta del folclore. Este género identifica a Salta desde siempre en el plano mundial, siempre ocuparon un lugar de privilegio en la vitrina nacional e internacional. La lista es interminable pero lo importante es que el árbol jamás dejará de ofrecer sus frutos. El legado del folclore prosigue y el talento es hereditario en esta tierra de Güemes.

Salta es una fuente inagotable de cantores, una cantera donde se forman y se potencian abundantes individuos dentro del canto popular. Hoy, la realidad sigue intacta, las nuevas generaciones no ceden... y ya empiezan a desparramar su talento en cuanto escenario requiere de su presencia. Salta no tan solo es bella por su geografía, clima, y hospitalidad legendaria, sino por la deslumbrante cultura de su pueblo, basada principalmente en el folclore. Y cómo no acariciar esta vivencia! En esta tierra hay “En cada esquina un cantor” o será tal vez que “Salta es una mujer que no deja de parir cantores”.

Los chicos crecen. El árbol folclórico de nuestra provincia no deja de brindar sus frutos, los gajos se ramifican a diario para desprender talento y exhibir color esperanza.

Esta historia se relaciona a jóvenes salteños que, exhibiendo sus cuerdas vocales en sus diferentes propuestas, ya empezaron a despertar el interés de los amantes del folclore.

Es la realidad del grupo Conjuro, un grupo de jóvenes que van formando su propio sello y ahora intentan imponerlo en el circuito folclórico. Está integrado por Lucas Moncada, Eduardo Delgado y Facundo Pastrana.

La fuerza interpretativa de la mencionada agrupación se formó el 24 de marzo de 2016 en la provincia de Salta, la cuna de la zamba, la cuna del folclore.

Llevan a cada escenario un repertorio puro de autores y compositores salteños, interpretando zambas de antaño como “Zamba de la Candelaria” (Dávalos y Falú) , “Zamba de Anta” (Castilla, Perdiguero y Leguizamón), entre otras grandes obras salteñas.

Participaron recientemente en el Festival de la Vendimia, en la localidad de Animana; así como también en la localidad de San Lorenzo durante el festival Todos por Nadia; también pertenecen al staff de la peña El Patio del Chaqueño.

Resultaron ganadores de Pre Chicha 2018, que tendrá su festival en marzo del corriente en La Caldera; finalistas de Pre Baradero y Pre Cosquín. Hoy se encuentran trabajando en la realización de su disco “Salteño, amigo y cantor”, que estará muy pronto en venta con un repertorio propio y de otros autores salteños.