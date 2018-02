Gigliotti se pierde debut copero por recibir 2 fechas de suspensión

Conmebol oficializó este martes la suspensión de dos fechas para Emmanuel Gigliotti, quien ni siquiera viajó hoy con el plantel de Independiente que visitará el jueves en Venezuela a Deportivo Lara, por el Grupo G de la Copa Libertadores.

El Puma había sido expulsado en el partido de ida de la Recopa ante Gremio por darle un codazo a Walter Kannemann y por eso se perdió la revancha ante el conjunto brasileño.

Como el lunes fue feriado en Paraguay, la Conmebol dio a conocer el castigo este martes, donde indicó que el delantero también deberá abonar una multa de tres mil dólares.

Gigliotti recién podrá estar a disposición del entrenador Ariel Holan para el encuentro de la segunda fecha, ante Millonarios de Bogotá.

Independiente viajó este martes a Venezuela y Ariel Holan llevó a 19 futbolistas, con la ausencia de Gastón Silva, lesionado en su aductor derecho.

Antes de subirse al avión, el ecuatoriano Fernando Gaibor fue claro: "Se puede decir que es el rival más sencillo, pero hoy el fútbol es muy equilibrado y ya no se puede confiar en que ganas el partido sin jugar".

Uno de los refuerzos que llegara en este mercado de pases afirmó que viene "jugando hace ocho años la Copa Libertadores y sé que en estos torneos a veces no importa la historia, sino lo que se demuestre en el campo de juego".

"Hoy por hoy el fútbol está muy equilibrado, no se saca ventaja como en años anteriores. Nosotros vamos con la responsabilidad de saber que el partido se gana dentro del campo de juego y dar el primer paso ante ellos", sostuvo.

Gaibor dijo que "más allá de no haber ganado la Recopa quedan cosas positivas que se vieron y eso nos sirve" y definió como "una oportunidad inmensa dar un buen paso en la Copa Libertadores".