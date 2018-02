Juventus-Atalanta y Lazio-Mila, por un lugar en la final

Juventus afronta con ventaja (1-0 en la ida) la vuelta de las semifinales de la Copa de Italia, el miércoles en Turín ante Atalanta, un partido que podría ser perturbado por la nieve, así como el duelo entre Lazio y Milan en el Estadio Olímpico.

En Juventus no podrá jugar Gonzalo Higuaín, autor del único gol en la ida, que aún no se ha recuperado del esguince de tobillo que se produjo el pasado 18 de febrero en el clásico contra el Torino. Tampoco participarán el colombiano Juan Cuadrado, ni los internacionales Mattia de Sciglio y Federico Bernadeschi, aunque el técnico Massimiliano Allegri podrá recuperar a Paulo Dybala y Sami Khedira.

Recordemos que el domingo el partido que ambos equipos debían disputar por la liga italiana fue suspendido por la tormenta de nieve.

Frente al vigente triple campeón del trofeo, Atalanta buscará la remontada para acceder a la cuarta final de su historia.

Pero según las últimas previsiones meteorológicas, no se descarta un nuevo aplazamiento por la nieve.

El otro boleto para la final se lo jugarán en Roma Lazio y Milan, tras empatar sin goles en la ciudad lombarda.

Este partido también está amenazado por el temporal. Tanto Milan como Lazio anularon sus entrenamientos del lunes debido a las nevadas.