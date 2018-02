El cuervo norteño presenta su Seven

No es el azabache de Villa 20 de Febrero, sino el club Central Norte de Embarcación, que el próximo sábado, 3 de marzo, realizará su torneo Seven de hockey en la localidad norteña, para jugadores libres y menores.

El listado, según explicaron los organizadores, es de 10 jugadores por equipo y se desarrollará a partir de las 9 en el barrio Centro 20 de Febrero y Entre Ríos. La inscripción por jugador es de $75 y para mayor información deben contactarse a los teléfonos (03878) 15560277, de Analía Mamaní o al (03878) 15631803 de Alejandra Coria.

Horas atrás, integrantes de hockey de Central Norte, de esta capital, informaron que recibieron llamados por el Seven en cuestión, pero aclararon que no se trata de ellos, sino del equipo de Embarcación.