River buscará huir de la crisis en Brasil

Borrón y cuenta nueva. River, en medio de sus urgencia y una crisis futbolística impensada en la era de Marcelo Gallardo, intentará revertir su presente cuando visite hoy, a partir de las 21.45, a Flamengo, en el arranque del grupo 4 de la Copa Libertadores.

El partido marcará el inicio del Grupo 4 del torneo, donde también se encuadran el Santa Fe colombiano y el Emelec de Ecuador.

Tricampeones de la Libertadores, los argentinos llegan a Brasil en busca de la ilusión perdida. Con seis derrotas consecutivas como visitantes, los de Marcelo Gallardo ocupan la 21ª posición de la Superliga argentina, a 24 puntos de un dolorosamente lejano Boca Juniors, y sin apenas opciones para el título.

No le sale nada a River, que ha puesto todas las esperanzas para enderezar esta temporada gris en su visita a Río, como primer paso hacia una Libertadores en la que volver a sentirse poderoso.

“Es un partido lindo para levantar. Si ganamos, nos va a dar un envión grande”, deseó el zaguero Lucas Martínez Quarta antes de viajar.

El millonario llega, sin embargo, con las bajas de Gonzalo Pity Martínez y Ariel Rojas por lesión, así como la del sancionado “Nacho” Fernández. Pero lo más complicado será apartar decepciones como la del sábado, cuando volvieron a caer ante Vélez (1 a 0) en un preocupante encuentro donde además fue expulsado Enzo Pérez.

¿Esta vez sí?

Más luminoso parece el horizonte del Flamengo, a quien hasta ahora no le había sentado mal este 2018. Finalista de la última Copa Sudamericana, que perdió ante Independiente, el Mengao volvió a sentir por fin la emoción de una final internacional tras 17 años fuera, y quiere más.

Obsesionado con sumar una segunda Libertadores a la de 1981, el “Fla” ha vuelto a planificar su temporada en torno a este trofeo que ya le rompió el corazón el año pasado, cuando en apenas semanas pasó de firme candidato a eliminado en la fase de grupos.

Todavía sin Paolo Guerrero, a quien espera en mayo tras su sanción por dopaje, el Flamengo se lanzará a River después de tres días de severo examen de conciencia por la dolorosa goleada del sábado ante el Fluminense en el torneo regional (4 a 0).

Hasta entonces invicto, al DT Carpegiani no le salió bien su apuesta por los reservas y todo apunta a que no hará más pruebas. “Es un partido para borrar de la memoria. Veníamos de un trabajo excelente hasta hoy, que no funcionó. Debemos tener la humildad de reconocer que no hicimos un gran partido y mejorar”, afirmó su joven joya Vinicius Junior.



Probables equipos:

Flamengo: Diego Alves - Rodinei, Réver, Rhodolfo, Renê - Jonas, Lucas Paquetá - Éverton Ribeiro, Diego, Everton - Henrique Dourado. DT: Paulo César Carpegiani.

River Plate: Armani - Montiel, Martínez Quarta, Maidana, Saracchi - Enzo Pérez, Ponzio, Zuculini - Quintero - Scocco y Pratto. DT: Marcelo Gallardo.