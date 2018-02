De Felippe, cerca de ser nuevo entrenador de Newell´s

Omar De Felippe fue elegido este martes por la dirigencia de Newell‘s como el indicado para suceder a Juan Manuel Llop como entrenador, aunque el arreglo está supeditado a un acuerdo en los puntos económicos.

Es que la frágil situación económica de la lepra obliga a que la Justicia autorice el monto, que por el momento es inferior a lo que pretendía De Felippe y su cuerpo técnico.

Igualmente, luego de la reunión de este martes por la tarde, las partes tienen intención de acercar esas diferencias para llegar a un acuerdo.

Lo cierto es que el proyecto deportivo y económico de De Felippe fue el que más sedujo a la dirigencia de la lepra, por encima de Gustavo Quinteros y Javier Torrente.

“Estuvimos como tres horas reunidos, se habló todo lo que había que hablar. Si no es elegido, no es por la plata. Un club como Newells siempre seduce”, contó Sergio Grecco, representante de De Felippe, en diálogo con Radio Mitre de Rosario.

“Para Omar es un orgullo que desde Newell‘s se fijen en él. Tuvo cuatro propuestas en lo que va del año y las rechazó: Tigre, Olimpo, Chacarita y otra del exterior”, continuó.

Y, enseguida, aclaró que “lo económico no es determinante”, al responder sobre estas diferencias que existían entre ambas partes.