Con 15 de los 24 equipos campeones comienza la Copa Libertadores

Prestigio, gloria y beneficios económicos incrementados. Ningún equipo se resiste a los encantos de la Copa Libertadores, que hoy pone en marcha su 57° torneo, disputado por segundo año con un calendario anual. Una competencia muy compleja por distancias y geografías, y de pronóstico incierto por los cambios a los que están sometidos los equipos, según publicó La Nación.

En ese sentido, la Champions League, su equivalente en Europa, es más estandarizada. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich y Juventus son candidatos naturales, amenazados en las últimas temporadas por el poderío económico de Manchester City y Paris Saint Germain. Real Madrid levantó la copa en tres de las últimas cuatro versiones. En América del Sur no se repite campeón desde 2000/01, con el Boca de Carlos Bianchi, y cuatro de los últimos cinco finalistas no están clasificados para este año: Lanús, Independiente del Valle, Nacional de Paraguay y Olimpia. El quinto es Tigres, representante de un fútbol mexicano que desistió de participar desde el año pasado, lo cual resiente el nivel general porque los equipos de ese país ampliaban la oferta de juego con su intensidad y vocación ofensiva.

Intervendrán 15 de los 24 campeones que tiene el historial. Tras siete años de exilio, vuelve el Rey de Copas, el más ganador, Independiente, con siete. Boca aterriza con una ambición que creció exponencialmente; en primer lugar, porque en 2017 la vio de afuera, juntó ganas y deseos, y en segundo término, porque está a un trofeo de alcanzar a Independiente. Boca no se consagra desde 2007, con un equipo que tenía a Banega, un juvenil Neri Cardozo (reciente refuerzo de Racing para el objetivo continental), Riquelme, Palacio y Palermo. Para un club que en 30 años había obtenido los seis títulos, una década de abstinencia genera una ansiedad que ahora intentará calmar con un plantel muy amplio y la experiencia de Guillermo Barros Schelotto tras la insólita eliminación en la Bombonera frente a Independiente del Valle en 2016. Como Boca e Independiente, River, Racing y Estudiantes también están en el álbum de oro de la copa.