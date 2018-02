Una mujer dice ser la hija de Gerardo Romano: "Él siempre supo de mí"

Gerardo Romano recibirá una notificación legal por una demanda de paternidad iniciada por la mujer Liliana Patricia Pérez.

La denunciante se presentó en el programa de El nueve, Todas las tardes, junto a su abogado Hernán Boscariol de Vicenzo.

El letrado dijo que “lo ideal” es que el actor acepte hacerse un ADN. “Si no, se tendría que cotejar su prueba (por Pérez) con la de sus hermanos. Cuando esa prueba dé negativa, recién ahí se avanza con la causa‘, aseguró.

Pérez contó que su madre quedó embarazada por un encuentro casual con Romano, y que èl sabe de su paternidad hace 15 años.

“Mis tíos lo conocían a Romano, eran amigos. Mi mamá aún vive. Lo de ellos fue una noche, mi tío le presentó a mi mamá y lo dejaron a él con mi madre en un departamento”, relató.

“Yo fui a tocarle el timbre porque era imposible encontrar su domicilio. La primera vez que fui a su casa con un sobre le escribí una carta y le mandé fotos”, comentó. Luego dijo que en un tercer intento logró que el actor le responda, y que él siempre supo de esto. “Esa vez me atendió por el portero y me preguntó ‘¿qué querés conmigo, porque viniste a buscarme ahora, después de tanto tiempo?’. La reacción de él fue reírse. Me dijo ‘¿ah sí? Bueno, está bien’”. La mujer, además, sostuvo que no presentará un reclamo económico.