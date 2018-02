Susana y Pampita, enfrentadas por un productor

Una nueva interna se abrió en la televisión argentina luego de que a finales del 2017, Pampita anunciara que tendría su propio programa en Telefe, tras el éxito de ‘Pampita online‘ por KZO. Se trata de un programa de un magazine que en principio se dijo que iría una vez por semana, los miércoles a la noche. Lo cierto es que al enterarse de esto, Susana Giménez pidió que ese día quedara libre ya que si vuelve este año la intención es no ir más los domingos y pasar a los miércoles para no tener que competir con Jorge Lanata.

Por tal motivo, luego se dijo que Pampita pasaría a la franja del mediodía o de la tarde y de lunes a viernes, sumando otra interna con el arribo de Vero Lozano, que también irá diario en horario a confirmar. Como si esto fuera poco, ahora se sumó un nuevo problema. Es que según informó Lío Pecoraro en ‘Todas las tardes‘ (Canal 9), Pampita hizo un pedido que hizo estallar a Susana.

Pampita quiere a Federico Levrino como productor. Susana estalló y ardió troya. Al parecer, la modelo quería ‘robarle‘ a su histórico productor Federico Levrino para que se haga cargo de su programa. ‘Explotaron las pelotas. Susana y Pampita enfrentadas por el productor. Pampita quiere la fórmula del éxito, quiere a Levrino como productor. Susana estalló y ardió troya‘, contó el periodista.

PrimiciasYa.com se contactó con Levrino, quien señaló: ‘No tengo idea del tema, estoy afuera pero eso no es cierto. Además es una producción de Kuarzo y que estaba en KZO ya con un equipo instalado‘. ¿Cómo seguirá la convivencia entre Susana y Pampita en Telefe?