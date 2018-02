Dujovne: “La economía está creciendo, pero no se puede pretender ser Australia o Canadá en dos años”

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió hoy el programa económico del Gobierno y sostuvo que la economía "está creciendo" pero no se puede pretender que el país sea "Canadá o Australia en dos años".

"Hemos logrado sacar a Argentina del estancamiento, un esfuerzo logrado con el apoyo de todos los argentinos. Faltan muchísimas cosas, pero tenemos un país donde baja la inflación y el déficit, nos integramos al mundo y presidimos el G20, estamos cerca de ser admitidos en la OCDE", señaló en diálogo con La Red. "Todos nos piden que seamos Canadá o Australia, pero no podemos serlo en dos años. Podemos construir un país donde dentro de muchos la prosperidad y la igualdad de oportunidades les llegue a todos", se sinceró.

Dujovne cuestionó, por otra parte, a quienes critican la estrategia adoptada por el oficialismo para bajar la inflación, según publicó El Cronista.

"La inflación baja, no hay duda. La inflación del 2016 fue alta porque transparentamos la inflación reprimida por el kirchnerismo. La de 2017 fue por lo menos 12 puntos más baja, comparada con la anterior, y la de 2018 será más baja aún", recalcó.

Y añadió: "Trabajamos con una meta de 15%, que pensamos que vamos a cumplirla. La inflación de estos meses no es representativa de la de los próximos porque estamos atravesando una suba de tarifas. Pero aún si fuera del 20% sería más baja que la de 2017".

El funcionario insistió: "Entiendo la ansiedad. Queremos ser un país parecido a los más avanzados del mundo, pero eso no se logra en dos años. Pero que no les quede dudas que estamos dando los pasos para lograrlo".

El valor del dólar

Dujovne analizó también el aumento del dólar de los últimos días y dijo que hay que "acostumbrarse" al tipo de cambio flotante.

"Tenemos tipo de cambio flotante, como la mayor parte de los países de mundo. Son muy pocos los que tienen un tipo de cambio fijo", expresó.

Y añadió: "Tenemos el esquema que ha probado ser el más eficiente para que la economía mantenga su crecimiento. Viniendo de tantos años donde se apeló al cambio fijo para no hacer los deberes que había que hacer, no es fácil acostumbrarse. Pero lo cierto es que la volatilidad del tipo de cambio es muy baja en relación a la de otros países".