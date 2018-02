¿Qué dijo Peña sobre las obras en la ruta 9 entre Rosario de la Frontera y Metán?

La poca visibilidad que generan las obras del Plan Belgrano motivó a un gran encuentro nacional ayer en esta capital para llevar a cabo un "relanzamiento" del programa y detallar minuciosamente aquello en lo que se está trabajando. En este marco, el jefe de Gabinete Marcos Peña brindó también una entrevista a este medio en la que respondió inquietudes que preocupan tanto a los salteños como a toda la región.

Entre esos temas, cuando se le preguntó por obras en la ruta nacional 9/34, específicamente del tramo Rsoario de la Frontera-Metán, negó enfáticamente que allí no se estuvieran haciendo trabajos. Sin embargo, su equipo de prensa después de comunicó con este medio para explicar que las obras viales que el funcionario dijo que estaban en marcha eran las del tramo de la ruta 9/34 en Jujuy y no en Salta.

A continuación, lo que dijo sobre la falta de visibilidad de obras, lo que también puede verse en el video. Específicamente, el momento en que niega la realización de obras en la ruta 9 es el a partir del minuto 2'55.

Nos marcaba el avance de las obras de infraestructura, pero en Salta no se ha visto todavía inversión en rutas seguras o en las autopistas que hacen falta. Incluso el Plan Belgrano destaca que el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán es de los más peligrosos del país, pero eso no se traduce en celeridad en la ejecución de las obras...

No, eso es falso. No es cierto que no haya obras en marcha. Hay obras en el aeropuerto, hay obras viales, como la autopista Orán... Lo que sí hay es un debate que algunos planteaban que las obras del Plan Belgrano tienen que ser obras nuevas, pero nosotros hemos planteado que, ante todo, se trata de obras que están pendientes desde hace décadas y es lo que se ha puesto en marcha.

Obras en marcha... están las de la ruta 16 que se iniciaron en 2014 y en 2015 y hay tramos terminados inclusive, pero en la ruta 9-34 no hay nada hecho todavía en el tramo de Salta...

No coincido. La ruta 9-34 se aclaró hoy que entran en el esquema de PPP (participación público privada) en la licitación que se abre en junio y el hecho de que estuvieran iniciadas en el gobierno anterior no indica nada porque las obras del gobierno anterior se abrían pero nunca terminaban, tenían una ejecución del 5 o el 10 por ciento. Lo mismo pasaba con el tema de vivienda en muchas localidades. Con lo cual no comparto esa afirmación de que no se están haciendo obras.

Otra de las cosas que viene demasiado lenta es la construcción de nuevas vías para el Ferrocarril Belgrano Cargas en Salta, en más de dos años en el norte no se hizo un kilómetro de vía nueva y, de hecho, los primeros 400 kilómetros que se terminaron son en la zona centro del país. ¿Podrán cumplir con los plazos que se impusieron para completar la mayor parte antes de finalizar el 2019?

Eso es un tema simplemente de lógica de la obra, pero esos 400 kilómetros muestran un avance muy concreto en 12 o 18 meses desde que arrancó esto, más los mil vagones y las locomotoras que hace 40 años no se compraban. Le podemos dar la enorme tranquilidad a todos de que esta vez va a ser de verdad, no vamos a ser un gobierno más que les mintió a los salteños diciendo que iba a traer desarrollo a través de oportunidades, y lo estamos haciendo. Esto está ocurriendo, las toneladas que carga el Belgrano Cargas son cada vez mayores y la conectividad en general; ni hablar del tema aéreo que hay cada vez más vuelos y eso redunda también en cada vez más actividad.