Un verano auspicioso en el folclore y también para “Los que Cantan”

“Las penas de los otros, las alegrías de los demás. Lo que dicta el alma y el corazón al cantar”, es la frase que predica el grupo salteño Los que Cantan. José López Macías, Miguel Padilla y Fernando Borjas, sortearon una exitosa temporada de verano, donde se destacó su presencia en el Festival Nacional de Doma y Folclore, de Jesús María, en Córdoba.

“Fue una experiencia única nuestra presencia en Jesús María. Fue la noche del Chaqueño Palavecino, y el Indio Lucio Rojas. La verdad que aprovechamos al máximo la oportunidad que nos dieron para mostrarnos al país. Venimos trabajando duro, así que creo que estamos en un buen momento artístico”, resaltó López Macías.

El trío se mostrará mañana ante su público, afrontará un nuevo compromiso en un local de avenida Ex Combatientes, a partir de las 22.

El folclore en su máxima expresión. Simpleza y talento se conjungan para cristalizar esta prometedora fórmula del cancionero popular. Nuestro canto popular no se cansa de brindar sorpresas y en los últimos años saltó a la vida un grupo que ya está en boca de todos...sus integrantes derrochan cualidades y experiencias.

“Nuestro objetivo no se basa en una carrera de velocidad sino de resistencia. Sabemos que más allá del trabajo y sacrificio, nuestra carrera dependará del momento y las circunstancias...pero aún cuando el viento no es favorable, se deberá rescatar lo positivo”, sostuvo Padilla.

“Contamos con dos materiales audiovisuales en nuestro canal de YouTube, el primero un videoclip de la chacarera Soy de Salta, mostrando los paisajes más relevantes de la provincia; el segundo es un videoliryc de la canción Qué sabes tu de mi, que es de nuestra autoria. El primer trabajo discográfico se encuentra en todas las plataformas digitales (Spotify, Itunes, etc) y también disponible en las principales disquerías del país”, acotó López Macías.

“Esta propuesta musical y popular nació a comienzos del año 2016, cuando nos juntamos con el propósito de compartir melodías y letras. La amistad se fue afianzando y decidimos darle vida al proyecto musical. Pretendemos llegar al público por medio de canciones propias, las cuales reflejan la vida misma. Historias cotidianas y personajes habituales son la fuente de inspiración para las letras, adornadas con melodías sencillas al oído de la gente. Así también en el repertorio pueden encontrarse versiones de temas populares a nuestro estilo”, aseveró Borjas.

Los tres integrantes sumaron notable experiencia en anteriores propuestas.

“Estamos recorriendo los diversos medios nacionales llegando con nuestra música a cada rincón del país, y realizando presentaciones para mostrar esta propuesta. Llevamos nuestras voces por diferentes localidades de Salta, como así también en provincias como Catamarca, Tucumán, Jujuy y Santa Fe. En cada actuación tuvimos el reconocimiento y aceptación de la gente”, dijo Padilla, quien se destaca por su versatilidad y dulzura a la hora de cantar, además ejecuta guitarra y charango. A su vez es autor y compositor de varias canciones que fueron interpretadas por diferentes conjuntos y solistas del medio, entre ellos Los Nocheros.

Borjas es uno de los músicos mas talentosos de la provincia de Salta, quien ha trabajado ya con grandes figuras a nivel nacional. Fue integrante del grupo Pujllay. Se encarga de la parte musical del grupo, primera guitarra y segunda voz. También posee algunas obras musicales de su autoría que fueron cantadas por diferentes artistas. La voz de López Macías le da gusto muy particular a esta interesante propuesta salteña.