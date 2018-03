“Merci”, el show con el que dos bailarines remontarán vuelo

Verónica Gutiérrez (21) y Agustín Calermo (20) obtuvieron becas en el Barcelona Dance Center (España) y organizaron dos funciones que se realizarán el 14, a las 21, en la Casa de la Cultura (Caseros 460); y el 30, a las 19, en el Teatro Municipal (Centro Cívico Municipal). Mientras ensayaban para los números que ofrecerán en los shows y veían cómo sus exprofesores, sus colegas y compañeros se esforzaban por acompañarlos y ponerles viento a sus alas, solo surgió una denominación para el espectáculo: “gracias”. Pero decidieron darlas en el idioma del amor... “Merci”.

Agustín es de La Caldera y se inició en la danza folclórica a los 8 años en la academia Tierra Gaucha, con Rosario Fernández. Luego continuó con Lito Luna. Durante una audición brindada por la fundación Numen en 2015 obtuvo una beca completa para estudiar danza clásica con la maestra Andrea Montero y en 2016 ingresó al Ballet Nouveau, dirigido por la maestra Emilia Martearena.

Desde 2017 cursa el Profesorado de Danzas Contemporáneas en el Instituto Superior del Profesorado de Arte.

Ahora está tramitando la Visa para residir diez meses en Europa con posibilidad de renovación conforme le surjan trabajos.

Verónica es de capital y comenzó también a los 8 años con la profesora Susana Marchisio y tras siete años entró en el Estudio de Danzas Alexander Ananiev, con la maestra Melisa Damato. Allí hizo el profesorado de danza y se formó con el método Vaganova, la base del aprendizaje de los bailarines que integran la prestigiosa compañía del Teatro Bolshoi de Moscú (Rusia).

A ambos la beca les cubre el alojamiento y los estudios, y deben presentarse durante la primera semana de mayo. Tienen por objetivo, además de perfeccionarse en clase, concursar en el certamen CIUTAT. De entre esos postulantes el Barcelona Dance Center elige a los becarios con destino a Estados Unidos, Brasil y otros países. Los argentinos Julio Bocca y José Luis Lozano estarán en el jurado.

Verónica ya tuvo una primera experiencia en el Barcelona Dance Center. Ella concursó a través de un video y obtuvo una beca de estudios por un mes. Viajó a España en febrero de 2017. En dos días pasó del A intermedio al B avanzado y sorprendió de tal manera con sus habilidades que le pidieron que se quede para poder hacer una gira por Europa con el BCN City Ballet, la compañía del Barcelona Dance Center. “No me pude quedar porque no planifiqué el viaje ni pedí ayuda al Estado para viajar, por ello se me había acabado el dinero. Allá, sobre todo, aprendí la responsabilidad que implica la carrera. Si llegábamos tarde no podíamos ingresar a las clases, que se dictan de 9 a 16.30. Todo era muy exigente: clásico, danzas de carácter, contemporáneo y preparación física, revisión de variaciones para los concursos”, detalló Verónica, que quedó impresionada con la técnica de los profesores cubanos. Ahora volverá acompañada de su mejor amigo, Agustín, a quien por aquello de que la experiencia es intransferible, anima a poner el cuerpo a la capacitación.

“Le digo que tenga horizontes altos para sus metas, que se vea en otros países, en otros continentes”, sostuvo, firme.

Él, en igual sintonía, sostuvo: “Yo quiero que volvamos, pero bien, con todo, a hacer nuestras cosas. Mi primer amor y al que siempre elegiré es el folclore, pero cuando conocí la danza clásica fue transportarme a otro mundo. La técnica, el compromiso, la concentración en las clases y la satisfacción de ver que uno siempre puede más y más. No quedarse con un pie estirado, sino mirar hacia más arriba”.

Actuarán en ambas funciones el ballet de folclore Recuerdo Salteño y de clásico las academias Extreme Gym, Andrea Montero, Emilia Martearena, la Asociación Arte y Vida, Gala Yáñez y Nahida Zamar.

Las entradas para la función de la Casa de la Cultura valen $160 y para el Teatro Municipal $120. No se venden de forma anticipada.