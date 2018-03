Con Tevez, Boca visita esta noche a Alianza Lima

Boca visitará hoy al campeón peruano Alianza Lima, que tendrá una tarea complicada en su debut ante el elenco argentino en el cual Carlos Tevez será titular en partido por la primera fecha del grupo 8 de la Copa Libertadores 2018.

Con la moral al tope, Alianza Lima, dirigido por el uruguayo Pablo Bengoechea, sueña con un triunfo en el estadio Nacional de Lima ante uno de los llamados a pelear por el título.

Bengochea planificó una campaña de entrenamientos para llegar bien al encuentro luego de ganar 3 a 1 el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes el domingo en el torneo local.

“Tenemos mucha ilusión, el plantel hace mucho tiempo viene pensando en este partido, porque es un rival de jerarquía que ha ganado varias veces la competición”, dijo a la prensa Bengoechea, que coronó campeón peruano al cuadro blanquiazul en 2017.

El profesor Bengoechea contará con toda su artillería para intentar anular al delantero Carlos Tevez, que comandaría el ataque xeneize si logra recuperarse de un fuerte dolor en el hombro izquierdo, que se lastimó durante el partido ante San Martín de San Juan el pasado domingo por la Superliga.

Los mediocampistas Luis Ramírez, Carlos Ascues y el uruguayo Gabriel Costa irán desde el arranque en la zona central y en la línea de ataque Janio Pósito y Alejandro Hohberg.

A estos se suman el defensa de la selección peruana Miguel Araujo y el experimentado arquero Leao Butrón.

Tras lograr después de 11 años el título nacional en 2017, Alianza Lima, uno de los clubes más populares en Perú, regresa después de tres años a la Copa Libertadores.

En 2015 no superó la primera fase al ser eliminado por el argentino Huracán con un global de 4 a 0.

Con objetivo de sumar su séptimo título de Copa Libertadores, Boca, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, regresa al torneo tras un año de ausencia y con un equipo armado para pelear en cualquier plaza de Sudamérica.

El Apache Tevez, su máxima figura, no entrenó lunes y martes para recuperarse de un golpe en el hombro.

El Mellizo no podrá contar para este partido con el mediocampista uruguayo Nahitan Nández por suspensión. En las prácticas del martes, Guille apostó por Julio Buffarini, quien se perfila como el interior derecho para el jueves, según la prensa argentina.

En tanto, Santiago Vergini ocuparía el lugar de Goltz y Agustín Heredia iría por Magallán, ambos lesionados.

El partido se disputará desde las 21.30 (hora de Argentina) en el estadio Nacional de Lima, bajo el arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk.

A.LIMA BOCA

L.Butrón A.Rossi

J.Marina L.Jara

M.Araujo S.Vergini

G.Godoy A.Heredia

F.Duclós F.Fabra

M.Lemos J.Buffarini

A.Fuentes W.Barrios

K.Quevedo C.Pavón

R.Cruzado E.Reynoso

A.Hohberg E.Cardona

G.Leyes C.Tevez

DT: P.Bengoechea DT: G.B.Schelotto.



Árbitro: D.Fedorczuk (Uru.)

Cancha: Nacional de Lima.

Inicio: 21.30. TV: Fox Sports.