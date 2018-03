El rey de copas debuta ante el novato Deportivo Lara

Independiente, siete veces ganador la competición más importante a nivel sudamericano, debutará hoy de visitante ante Deportivo Lara, de Venezuela, por el grupo 7 de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Barquisimeto, desde las 19.15, con el peruano Diego Haro como árbitro, que estará acompañado por sus compatriotas Michael Orue y Jesús Sánchez como jueces de línea, y televisación de Fox Sports 2.

Tras la derrota -la semana pasada- por penales en la Recopa Sudamericana contra Gremio, Independiente recuperó la sonrisa con su triunfo sobre Banfield por la Superliga y llega con un buen envión anímico al debut copero.

A la espera del primer partido de fase de grupos, el entrenador Ariel Holan no dio muchos indicios del once inicial, pero deberá meter algunas variantes obligadas.

Holan no podrá contar con el venezolano Fernando Amorebieta, quien está suspendido por su expulsión en la vuelta frente a Gremio, así como tampoco tendrá a Emmanuel Gigliotti, a quien la Conmebol lo sancionó por dos fechas tras la roja que recibió en la ida de la final contra los brasileños.

Por el lado de Lara, último subcampeón del fútbol venezolano y que se perfila para pelear nuevamente el titulo, no arrancó de buena manera la actual campaña y lleva cuatro partidos sin victorias, con una derrota y tres empates.

D.LARA INDEPTE.

C.Salazar M.Campaña

D.Carrillo F.Bustos

G.Di Giorgi A.Franco

D.Mendoza J.Figal

L.Bolívar J.Miño

E.Valderrey N.Domingo

C.Sierra F.Gaibor

R.Andreutti M.Benítez

P.Ramírez M.Meza

J.González J.Menéndez

J.Falcón L.Fernández

DT: L.González DT: A.Holan.



Estadio: Metropolitano

Árbitro: D.Haro (Per.)

Inicio: 19.15. TV: Fox Sp. 2